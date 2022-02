Una joven fue abusada por seis hombres, lo contó y otras mujeres denunciaron la misma situación

"Un grupo de 6 pibitos aproximadamente me agarraron a la fuerza y abusaron de mí. Me levantaron la ropa y se turnaban entre todos para besarme y tocarme. Me decían que me callara, que no dijera nada. Incluso, me decían que me iban a mandar por Facebook para enfiestarme entre todos”, relató la joven en su cuenta personal.

Antes de contar su traumático testimonio, Maldonado realizó la denuncia formal en Comisaría de la Mujer de esa ciudad, donde tomó intervención la Ayudantía Fiscal de Ayacucho y la causa quedó caratulada como "abuso sexual simple agravado por ser producido por pluralidad de autores".

“No puedo evitar sentir bronca, vergüenza y asco al contar todo esto, pero es necesario que las mujeres se empiecen a cuidar y no anden solas, es un bajón pero lamentablemente ya ningún lado es seguro sin importar que tan chiquito sea”, escribió su cuenta de Facebook.

Más víctimas

La publicación generó que una serie de mujeres comenzaran a compartir experiencias similares con Johana, quien aseguró que "muchas chicas" le escribieron para contarle "que les pasó lo mismo con los mismos chicos", según dijo a C5N.

“No pensaba hacer esto hasta tomar un poco de coraje y animarme a contar lo que pasó, pero sé que cuento con el apoyo de mis amigos y conocidos de allá, que, dicho sea de paso, también fueron ellos quienes me recomendaron que lo haga, y viendo que le hicieron lo mismo a otra chica, me veo en la obligación de contar lo que me pasó a mí para que las pibas de Ayacucho se cuiden de estos hijos de puta que viven en Villa Aurora", aseguró en su posteo.

Según denunció Maldonado, los agresores son del barrio de Villa Aurora y tres de ellos estarían identificados. “No sé si son seis con exactitud o más, porque me asusté mucho y entré en shock. Eran pibitos", dijo la joven, quien recibió mensajes de apoyo de amigos y familiares, pero también mensajes violentos y amenazas, por lo que decidió cerrar el posteo.