Fabián Gianola sumó otra denuncia por abuso sexual y el actor hizo un contundente descargo: "Soy inocente"

Cuando ingresó a la habitación, según recordó, el actor la estaba esperando solamente "cubierto con una toalla chica en la zona íntima". "Era la primera vez que me pasaba con un cliente que me esperara así, me puse un poco nerviosa pero iba a hacer mi trabajo, no le di importancia", explicó.

Y agregó que se sintió incómoda durante el tiempo que duró el masaje "porque no paraba de hacer poses en la camilla y todo el tiempo me pedía que le hiciera masajes en los glúteos y debajo de los glúteos, a lo que yo no accedí y me hice la desentendida varias veces porque ya me incomodaba todo".

fabian gianola.jpg

Sin embargo, la situación no finalizaría allí. Antes de retirarse, según el relato de la víctima, el actor intentó abusar de ella. "Me agarra con las piernas, me abraza y me empieza a besar. Allí, empiezo a hacer fuerza para sacarlo, muy asustada. Jamás había vivido una situación así, muerta de miedo, sabiendo que podía ser violada o abusada. Me mira y me dice '¿Sabés quién soy yo? Soy Fabián Gianola. Vas a estar con Fabián Gianola, negrita'", recordó la masajista.

Para zafar de la situación, la mujer le dijo que iba a darle de comer a sus hijos y volvía. “Me dice que le encantó la idea, que pedía la cena y algo para tomar, le dije que sí, dando por hecho que volvía. Agarré mi camilla y me fui temblando del lugar, caminé dos cuadras hasta la parada de colectivo asustada y temblando, muerta de miedo. Pensaba que si gritaba, ¿quién me iba a creer?”, recordó.

La denunciante identificada como "N" se animó a denunciar al actor luego de "escuchar la denuncia de la señora del country", contó su abogado, Gustavo D'Elia, en un programa de televisión.

"Estuvimos hablando unos días, porque no es fácil para una mujer denunciar ante la Justicia un hecho de ataque sexual. Ella quiere tener en reserva su identidad porque tiene hijos, tiene marido, tiene familia y le da mucha vergüenza", manifestó.

Por el momento, Gianola fue denunciado ante la justicia por Fernanda Meneses, Viviana Aguirre y Griselda Sánchez. También lo acusaron mediáticamente por situaciones de abuso Andrea Ghidone, Dallys Ferreira, Celina Rucci, Luciana Salazar, Natacha Jaitt, Fabiola Yáñez, Mercedes Funes, Stefy Xipolitakis y la empleada doméstica de sus vecinos.

A fines de diciembre, la jueza Ángeles Gómez Maiorano dictó la falta de mérito de Gianola ante las denuncias presentadas contra el actor por Fernanda Meneses y Viviana Aguirre.

El nuevo descargo de Fabián Gianola

Tras esta nueva denuncia, el actor hizo un nuevo descargo en su cuenta de Instagram y aseguró que "soy inocente de todos los cargos".

Luego agregó: "Me encuentro muy afectado por los ataques recibidos de parte de los medios. Las únicas autorizadas para hablar en mi nombre son mis abogadas. Gracias a todos los que me brindan su apoyo, sigo por ustedes".