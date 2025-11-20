Ladrones entraron a la casa de Valeria Mazza y la hija los echó a los gritos: cómo fue el ataque
Los delincuentes saltó el portón de la casa luego de simular que iba a cortar el pasto. La fiscalía ya trabaja en el lugar para dar con los asaltantes.
La casa de Valeria Mazza fue blanco de un intento de robo que mantuvo en vilo a la familia. El episodio ocurrió cuando dos personas ingresaron clandestinamente al parque de la vivienda y escaparon tras ser descubiertas por Taína, la hija menor de la modelo, quien reaccionó con gritos al advertir la presencia de los intrusos.
Según reconstruyeron fuentes policiales a partir del testimonio de los empleados de la familia, los ladrones saltaron un portón ubicado en el sector del fondo, sobre la calle Monte Grande al 1500. Una vez dentro del terreno, se movieron con rapidez hasta encontrar una mochila apoyada en la zona del parque. En cuestión de segundos la tomaron y comenzaron a caminar de regreso hacia el límite por el que habían accedido.
La situación cambió de inmediato cuando Taína, de 17 años, se percató de la presencia de los desconocidos mientras estaba en el exterior junto a una amiga. Ambas empezaron a gritar para alertar a los trabajadores de la casa y poner en fuga a los intrusos. La reacción resultó efectiva, ya que los delincuentes soltaron la mochila y escaparon corriendo hacia la calle sin llevarse ningún otro objeto del lugar.
Minutos después, el personal de la vivienda salió a revisar el área y encontró el bolso abandonado en el pasto. La mochila estaba tal como había quedado en el momento del robo frustrado, lo que permitió confirmar que, aunque el ingreso había alcanzado a concretarse, los ladrones no pudieron avanzar con el plan que habían iniciado.
Tras revisar rápidamente que no hubiese daños visibles ni faltantes adicionales, uno de los empleados decidió dirigirse a la Comisaría Cuarta de San Isidro para radicar la denuncia correspondiente.
La causa quedó en manos de la UFI Descentralizada de Martínez, a cargo del fiscal Patricio Ferrari, quien ya dispuso una serie de medidas para intentar identificar a los responsables.
Entre los pasos iniciales figura el relevamiento de las cámaras de seguridad instaladas tanto en la vivienda de Mazza como en otras propiedades cercanas. La zona cuenta con dispositivos municipales y privados que podrían aportar imágenes clave para reconstruir el recorrido de los intrusos antes y después del ingreso.
La investigación también incluirá el análisis del testimonio de los empleados y de las jóvenes que vivieron la secuencia en primera persona. Por el momento, la calificación de la causa es tentativa de robo, dado que no llegaron a consumar un hurto efectivo y la fuga estuvo motivada por la intervención directa de la hija de la conductora.
Antecedentes en la familia Mazza y en el barrio La Horqueta
El episodio generó preocupación en la familia Mazza–Gravier, ya que no es la primera vez que su casa queda envuelta en un hecho de inseguridad. A finales de 2023, mientras celebraban Año Nuevo en Punta del Este, ladrones ingresaron a la propiedad y lograron abrir la caja fuerte. En aquella ocasión se llevaron joyas y otros objetos de valor que estaban guardados en el interior del inmueble. El robo fue detectado más tarde por el casero, quien también radicó la denuncia en la misma dependencia policial de San Isidro.