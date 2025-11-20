Ladrones entraron a la casa de Valeria Mazza y la hija los echó a los gritos: cómo fue el ataque

Tras revisar rápidamente que no hubiese daños visibles ni faltantes adicionales, uno de los empleados decidió dirigirse a la Comisaría Cuarta de San Isidro para radicar la denuncia correspondiente.

La causa quedó en manos de la UFI Descentralizada de Martínez, a cargo del fiscal Patricio Ferrari, quien ya dispuso una serie de medidas para intentar identificar a los responsables.

Entre los pasos iniciales figura el relevamiento de las cámaras de seguridad instaladas tanto en la vivienda de Mazza como en otras propiedades cercanas. La zona cuenta con dispositivos municipales y privados que podrían aportar imágenes clave para reconstruir el recorrido de los intrusos antes y después del ingreso.

La investigación también incluirá el análisis del testimonio de los empleados y de las jóvenes que vivieron la secuencia en primera persona. Por el momento, la calificación de la causa es tentativa de robo, dado que no llegaron a consumar un hurto efectivo y la fuga estuvo motivada por la intervención directa de la hija de la conductora.

Antecedentes en la familia Mazza y en el barrio La Horqueta

El episodio generó preocupación en la familia Mazza–Gravier, ya que no es la primera vez que su casa queda envuelta en un hecho de inseguridad. A finales de 2023, mientras celebraban Año Nuevo en Punta del Este, ladrones ingresaron a la propiedad y lograron abrir la caja fuerte. En aquella ocasión se llevaron joyas y otros objetos de valor que estaban guardados en el interior del inmueble. El robo fue detectado más tarde por el casero, quien también radicó la denuncia en la misma dependencia policial de San Isidro.

Cabe recordar, que el lunes la hija del periodista Mariano Grondona sufrió un violento robo en La Horqueta, lo que generó un clima de alarma adicional en la zona. El nuevo episodio que afectó a la familia Mazza refuerza la idea de un incremento en los niveles de inseguridad y la necesidad de reforzar las medidas de prevención.