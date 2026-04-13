Una mujer fue arrollada en el subte de la línea B y sufrió graves heridas: le amputaron una pierna

Producto del impacto, la víctima sufrió la amputación de su pierna derecha, por lo que el personal del SAME debió colocarle un torniquete antes de su traslado.

Comunicado del Subte

Tras el episodio, usuarios comenzaron a reportar demoras en la frecuencia del servicio. Desde la cuenta oficial del subte confirmaron las complicaciones, mientras que la empresa Emova informó que se activó el protocolo correspondiente por “arrollamiento de persona”.

Sin embargo, la empresa anunció a las 15.40 que el servicio ya se había restituido de forma completa.

La tragedia en un colectivo

La muerte de Bárbara en un trágico accidente de tránsito generó una profunda conmoción entre sus familiares, amigos y colegas, que la despidieron con mensajes cargados de dolor y emoción.

barbara

Su madre expresó su angustia en redes sociales con palabras desgarradoras: “Hace dos días, en un accidente de tránsito, partió mi amada hija. No hay palabras para describir tanto dolor. Vuela alto, mi niña, y gracias por estar conmigo 31 años”.

En la misma línea, su padre, Carlos Granado, también manifestó su tristeza: “Ayer, en un accidente de tránsito en Devoto, un colectivo me la arrebató”.

El recuerdo de sus compañeros

Desde el Hospital Ramos Mejía, donde Bárbara había realizado su residencia, sus compañeros la despidieron con un mensaje que reflejó el vínculo construido durante años.

“Tuvimos la suerte de conocerte en nuestro hospital y compartir 4 años de residencia llenos de trabajo, aprendizaje y también muchas risas. Estuvimos en las buenas y en las malas, supimos escucharnos y acompañarnos”, expresaron.

“Vas a quedar siempre en nuestro recuerdo”, agregaron, en una despedida que conmovió a toda la comunidad médica.

Cómo fue el accidente

El hecho ocurrió cuando la joven descendía por la puerta del medio de un colectivo. En ese momento, la puerta se cerró de forma repentina y atrapó su mochila.

Al intentar liberarse, Bárbara cayó al pavimento justo cuando el vehículo arrancaba, lo que provocó el fatal desenlace.

Tras el hecho, intervino personal de la Comisaría Vecinal 11 B de la Policía de la Ciudad, que trabajó en el lugar para preservar pruebas.

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29, que ordenó la detención del conductor, un hombre de 41 años.

Además, se dispuso la intervención de la Unidad Criminalística Móvil y la realización de un test de alcoholemia por parte de la División de Ingeniería Vial Forense.

El expediente fue caratulado como “averiguación de homicidio” y los testimonios de los pasajeros serán claves para reconstruir cómo ocurrió el accidente y definir la situación judicial del chofer.