En una nota con La Mañana con Moria, Lissa Vera lanzó fuertes declaraciones que exponen la interna descomunal que hay en Bandana.
21 nov 2025, 13:15
La filosa frase de Lissa Vera que expone la feroz interna de Bandana: "No estamos para que..."
El próximo 23 de noviembre, Lissa Vera, Lowrdez Fernández, Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi volverán a compartir escenario en un boliche a pocos meses de celebar los 25 años de Bandana. Sin embargo, en la previa de este esperado reencuentro, el clima interno dista mucho de ser armonioso. Lejos de aquella unidad que caracterizó al grupo en sus mejores momentos, hoy la realidad es otra y las diferencias personales se filtraron con fuerza en la antesala del show aniversario.
En los últimos días, Lissa tomó una decisión que sorprendió a los seguidores de la banda: se bajó de todas las notas de prensa pactadas. Con este movimiento dejó en evidencia que su vínculo con Lowrdez, una de las integrantes con las que históricamente tuvo más cercanía, está reducido estrictamente a lo laboral. Según explicó, todavía no se sentaron a conversar para resolver los enojos que surgieron después de la fuerte reacción que tuvo Fernández cuando ella denunció por violencia de género a su exnovio, Leandro García Gómez, en medio de su desaparición. Ese episodio dejó heridas abiertas que ninguna de las dos logró cerrar hasta el momento.
En medio de ese delicado marco, Lissa accedió a hablar con Moria Casán para La Mañana con Moria (El Trece) y lanzó una definición contundente sobre el presente del grupo:“No estamos para que nos coman vivas”. Con esa frase marcó su postura frente a las tensiones que rodean a Bandana. Luego profundizó al asegurar:“Quiero aclarar algo: Bandana, hasta donde yo sé, no tiene manager. Nadie maneja Bandana”. A partir de ahí detalló que trabaja con su propio representante: “Yo tengo mi manager, que gracias a Dios es mi hermano, y que me cuida de gente non santa”.
La conductora quiso saber a qué se refería con esas presencias incómodas. Lissa respondió sin rodeos: “La gente non santa… es lo que molesta. Hay varios que ya limpiamos, gente que ya limpié durante todo el año. La periferia limpia. Siempre quieren trabajar y buscan sus propios intereses. Ya no estamos para que nos coman vivas”. Sus palabras apuntaron a figuras del entorno que, según ella, operaron desde los márgenes con objetivos ajenos a los de la banda.
Moria llevó la conversación hacia los orígenes del grupo y mencionó a Gustavo Yankelevich. Lissa aclaró cómo quedó la titularidad de la marca: “Gustavo fue el creador, después nos cedió el nombre. Yo tengo la tercera parte del nombre de Bandana, y las otras dos partes las tienen Lowrdez y Valeria”. Esa estructura, explicó, les otorga libertad de acción. Finalmente, reafirmó que hoy la banda puede trabajar con quien lo considere adecuado: “Estamos libres y con opción de trabajar con quien queramos, siempre y cuando las condiciones estén dadas”.
¿Qué decisión tomó Lissa Vera que impactó de lleno en Bandana?
El miércoles por la noche, las Bandana, Lissa Vera, Valeria Gastaldi, Virginia Da Cunha y Lowrdez Fernández, iban a presentarse en LAM. Sin embargo, todo se canceló a pocas horas del vivo del programa de Ángel de Brito.
La cancelación respondió a un tema de salud de Lissa. Según trascendió, empezó a experimentar consecuencias en su salud por el estrés que atravesó cuando denunció a Leandro García Gómez, el ex de Lowrdez.
"Ayer por la tarde nos dicen: 'hay una Bandana que se bajó'. 'Las otras tres vienen igual', me dijeron de producción. Yo dije: 'no, que vengan las cuatro y si no otro día'. La que se bajó fue Lissa. Está con algunas dificultades personales. Eso le dijo a sus compañeras", contó este jueves Ángel de Brito en su programa en Bondi Live.
En las últimas horas, en su cuenta de X, el conductor de LAM anticipó que Lissa se bajó de otro compromiso.
"BANDANA reaparecerá el próximo domingo en #LaPeñaDeMorfi donde promocionan el reencuentro de Lowrdez, Lissa, Valeria y Virginia después del plantón a #LAM", escribió el periodista Agus Rey, a lo que Ángel sumó:"3 Bandana. Lissa se bajó de todo. Furia".
Al parecer, las cosas no están del todo bien en el grupo y eso repercute en los compromisos asumidos.