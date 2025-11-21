La filosa frase de Lissa Vera que expone la feroz interna de Bandana: "No estamos para que..."

Moria llevó la conversación hacia los orígenes del grupo y mencionó a Gustavo Yankelevich. Lissa aclaró cómo quedó la titularidad de la marca: “Gustavo fue el creador, después nos cedió el nombre. Yo tengo la tercera parte del nombre de Bandana, y las otras dos partes las tienen Lowrdez y Valeria”. Esa estructura, explicó, les otorga libertad de acción. Finalmente, reafirmó que hoy la banda puede trabajar con quien lo considere adecuado: “Estamos libres y con opción de trabajar con quien queramos, siempre y cuando las condiciones estén dadas”.

Embed

¿Qué decisión tomó Lissa Vera que impactó de lleno en Bandana?

El miércoles por la noche, las Bandana, Lissa Vera, Valeria Gastaldi, Virginia Da Cunha y Lowrdez Fernández, iban a presentarse en LAM. Sin embargo, todo se canceló a pocas horas del vivo del programa de Ángel de Brito.

La cancelación respondió a un tema de salud de Lissa. Según trascendió, empezó a experimentar consecuencias en su salud por el estrés que atravesó cuando denunció a Leandro García Gómez, el ex de Lowrdez.

"Ayer por la tarde nos dicen: 'hay una Bandana que se bajó'. 'Las otras tres vienen igual', me dijeron de producción. Yo dije: 'no, que vengan las cuatro y si no otro día'. La que se bajó fue Lissa. Está con algunas dificultades personales. Eso le dijo a sus compañeras", contó este jueves Ángel de Brito en su programa en Bondi Live.

En las últimas horas, en su cuenta de X, el conductor de LAM anticipó que Lissa se bajó de otro compromiso.

"BANDANA reaparecerá el próximo domingo en #LaPeñaDeMorfi donde promocionan el reencuentro de Lowrdez, Lissa, Valeria y Virginia después del plantón a #LAM", escribió el periodista Agus Rey, a lo que Ángel sumó: "3 Bandana. Lissa se bajó de todo. Furia".

Al parecer, las cosas no están del todo bien en el grupo y eso repercute en los compromisos asumidos.