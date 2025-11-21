¡Más que Wanda! Se filtró la abultada fortuna que gana Mauro Icardi por día en Turquía

Pero el dato más contundente que sorprendió al periodista fue la revelación que le hizo el mismísimo Icardi sobre sus ganancias. “Lo que Wanda gana en un mes él lo gana en un día, para que se den una idea también de por qué quiere quedarse allá”, explicó Gustavo Méndez mientras Cinthia Fernández acotaba indignada por lo bajo: “Y aún así no paga alimentos”.

Fue allí cuando el periodista amigo de la China Suárez concluyó aportando otro dato no menor sobre el futuro de Mauro Icardi. “Cuando se retire quiere vivir en Milán, que es una ciudad que él ama y que lo ama a él. Recordemos que las nenas son italianas. La primera vez que viajaron con la China fueron a Milán. Cuando se retire, de joven, seguramente se instale allá”, sentenció.

Cuál es el video que desató la ira de Wanda Nara y trabó el acuerdo con Mauro Icardi por sus hijas

Este martes, Mauro Icardi volvió a Turquía acompañado por su pareja, la China Suárez, después de pasar una semana en Argentina junto a sus hijas Francesca e Isabella. Todo indicaba que el viaje y el reencuentro habían transcurrido con normalidad, pero la audiencia del 18 de noviembre con Wanda Nara volvió a dejar en evidencia el profundo desacuerdo entre ambos.

Durante la estadía del futbolista en Buenos Aires se llevó a cabo una audiencia clave, en la que, según trascendió, Icardi intentó llegar a un punto de consenso. Propuso coordinar tanto las vacaciones como las fiestas de fin de año y ofreció presentar todas las garantías necesarias para trasladar a las nenas a Europa, asegurando su regreso dentro de los plazos fijados. Sin embargo, sus planteos fueron rechazados de forma contundente.

En DDM (América TV), Guido Záffora dio detalles del escenario legal y del trabajo que estaban realizando los abogados de ambos lados para intentar pactar un nuevo encuentro entre Icardi y sus hijas. “No hay audiencia a la vista. Pero el tema de fin de año y los pocos días hábiles que quedan, peligra el fin de año para que Icardi vuelva a ver a sus hijas”, explicó en vivo.

El periodista agregó que “las abogadas (Elba Marcovecchio y Lara Piro) están armando un plan para que desde la otra parte digan que sí. ¿Por qué? Ayer me contaban que los abogados que están trabajando con Wanda recibieron órdenes muy precisas de que no hay que generar ningún tipo de arreglo”.

Según Záffora, el motivo que desató la reacción de Wanda y frustró el entendimiento se originó porque “las nenas habían pedido en un primer momento, por intermedio de Wanda, al juez (Adrián) Hagopian, que la China no estuviese. Hagopian no cedió en eso”. Más tarde añadió otro punto clave: “Wanda, lo que sostiene, es que ellos fueron a ese shopping sabiendo que iba a haber fotos. Pero esta situación, que las nenas se llevan bien con la China, lo que hace es anular lo que decía Wanda, que las nenas no se llevaban bien con la China”.

La audiencia del 18 de noviembre entre Wanda Nara y Mauro Icardi se desarrolló en el Chateau Libertador y terminó sin avances, manteniendo el clima tenso que rodea la discusión por la restitución de las niñas. Antes de la entrega fijada, las partes mantuvieron una reunión con sus representantes legales: Elba Marcovecchio y Lara Piro por el lado de Icardi, mientras Diego Palombo defendió la postura de Wanda. Según trascendidos, ninguna de las partes cedió y el encuentro mostró nuevamente la distancia entre ambas posiciones.

Fue allí que Záffora destacó el rol activo del deportista durante esa jornada: “Sorprendió la presencia de Mauro Icardi. Es un día clave y por estos momentos se están definiendo muchas cosas”. Además, detalló que el eje del debate giró en torno a la organización familiar de las próximas semanas: vacaciones, fiestas y Navidad. Pese a las gestiones, el conflicto quedó abierto. Icardi consiguió que las niñas permanecieran un día más con él, aunque no se alcanzó un acuerdo formal, y desde el entorno se describió la audiencia como “muy tensa... con Diego Palombo bastante de pocos modales”, lo que habría contribuido al clima espeso del encuentro.