Una vecina y un llamado sorpresivo: cómo cayó el diputado Germán Kiczka

La mujer advirtió a la Policía local tras identificar a una persona de características similares a las de Kiczka en un complejo de cabañas tipo bungalow, ubicado sobre la Ruta Nacional 118.

Este lugar, situado a 650 kilómetros de Paraná y a menos de 200 kilómetros de Apóstoles, en la frontera con Misiones, fue el escenario del arresto del diputado.

Luego del aviso, los efectivos policiales se acercaron al complejo de cabañas y procedieron a la detención de Kiczka, quien no opuso resistencia y portaba su documento de identidad.

Según trascendió, el exdiputado se encontraba en una “zona de confort”, moviéndose entre las localidades de San Carlos, en Corrientes, y Apóstoles y Posadas, en Misiones.

El hombre de 44 años fue trasladado a una comisaría de Loreto, donde permanecerá detenido hasta ser llevado nuevamente a Misiones, donde deberá compadecer frente a la Justicia por los cargos que enfrenta.

La investigación que determinó su pedido de captura

El legislador del partido Activar, afín a La Libertad Avanza, era buscado por la Justicia luego de ser acusado de posesión de material de abuso sexual infantil, que se encontró en su computadora personal y pendrive.

La semana pasada, las autoridades solicitaron la captura internacional de ambos inculpados. El pasado viernes, el juez Penal 4 de Apóstoles, Miguel Ángel Faria, había realizado el pedido de captura internacional a Interpol, ya que no descartaba la hipótesis de que tanto el legislador como su hermano Sebastián se hubieran fugado del país a través de un paso fronterizo ilegal. La detención estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad de Corrientes.

Los aberrantes chats que delataron al diputado misionero

En febrero, luego de una denuncia por pedofilia que desató el inicio de una investigación en la Justicia misionera, se ordenó el allanamiento de la casa que el legislador y su hermano tenían en la localidad de Apóstoles. Allí, se secuestraron decena de celulares y notebooks y juguetes sexuales.

Durante el análisis de los dispositivos, los peritos encontraron fotos, videos y chats aberrantes. Específicamente a Germán Kiczka, que perdió los fueros, le secuestraron una notebook marca Acer, donde hallaron “archivos de videos de una persona de sexo femenino que según lo que expresa la misma en el video, tenía 16 años” e “imágenes y varios archivos de video de prácticas zoofílicas que involucran a menores”, señala el informe judicial.

german kiczka diputado pedofilia.jpg Germán Kiczka fue detenido este miércoles en Corrientes (Foto: archivo).

En este contexto, los peritos analizaron un celular que era utilizado por Sebastián Kiczka, hermano del legislador, donde encontraron material comprometedor y graves mensajes de WhatsApp.

En una de las charlas con una persona que sería menor de edad, Sebastián Kiczka escribe: “Yo me baje una app para ver nenitas...12 años...”, a lo que su interlocutora responde: “Vos me pasaste uno una vez y tenia como 7″. Luego, el imputado insiste: “Quiero la de 14.... No sé cómo, pero siempre zafó”.