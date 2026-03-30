Santa Fe: un compañero del tirador reveló la escalofriante frase que dijo el agresor antes de disparar

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Uno de los datos más impactantes que aportó Axel es lo que el agresor dijo en medio del ataque.

Luego de disparar en el baño, el joven gritó “Sorpresa” antes de continuar su recorrido armado por la escuela. “Disparaba como: al que le pego, le pego”, agregó Axel, describiendo la forma en que el atacante actuaba sin un objetivo específico.

El ataque generó una escena de pánico generalizado. Axel contó que muchos alumnos escaparon como pudieron. “Yo salí corriendo para donde pude, sin mirar atrás”, relató.

Otros estudiantes rompieron ventanas y saltaron desde alturas para huir del edificio, en medio de la desesperación.

Cómo ingresó el arma al colegio

El agresor logró entrar al establecimiento con una escopeta oculta dentro de un estuche de guitarra, un detalle que llamó la atención.

Axel explicó que en tercer año no hay clases de música, por lo que le resultó extraño: “Es medio raro un estuche de una guitarra”.

Axel conocía al atacante y compartía actividades deportivas con él fuera del colegio. “Era un chico que nada que ver con lo que pasó hoy. Era amable, gracioso, buena onda”, aseguró.

También afirmó que no había mostrado señales de violencia ni cambios de comportamiento en los días previos. “Jamás nos imaginamos que podía reaccionar así”, sostuvo.

Hipótesis sobre el trasfondo del ataque

Consultado sobre posibles motivos, Axel planteó que el agresor podría haber estado atravesando situaciones que no exteriorizaba. “Capaz sufría bullying o algo y lo ocultaba bien”, dijo.

También mencionó la posibilidad de conflictos familiares, aunque aclaró que no tenía información concreta sobre su entorno.