En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Mujer
Femicidio
Salvaje ataque

Vecinos salvaron a una mujer que fue encerrada por su novio y que le prendió fuego a la casa

Una discusión derivó en un ataque brutal y en una tentativa de femicidio que terminó con la detención de un hombre en La Plata.

Detuvieron a un hombre acusado de haber intentado prender fuego a su pareja. (Foto: Policía de la Provincia de Buenos Aires.)

Detuvieron a un hombre acusado de haber intentado prender fuego a su pareja. (Foto: Policía de la Provincia de Buenos Aires.)

En el marco de un terrible ataque que involucró violencia de género e intento de asesinato, un hombre de 38 años fue detenido en La Plata, acusado de haber querido matar a su pareja incendiando la casa en la que vivía. Los investigadores creen que golpeó a la mujer, la roció con nafta y la dejó encerrada mientras prendía el fuego.

Leé también El desgarrador mensaje de Cazzu por el femicidio que conmocionó a Jujuy: "El horror llegó"
Cazzu se pronunció tras conocerse que el cuerpo de Tamara Fierro fue hallado calcinado en Fraile Pintado, el pueblo de donde es la reconocida artista.

El atacante, de 38 años, fue identificado como José Daniel Gaona y está acusado de intentar matar a su pareja prendiéndole fuego dentro de su propia casa en la localidad de Arturo Seguí. Según la investigación, el domingo 10 de agosto por la tarde, Gaona golpeó a la mujer, la roció con nafta y luego encendió un incendio mientras ella permanecía encerrada.

La fiscal María Eugenia Di Lorenzo, a cargo de la causa, explicó que la víctima, de 50 años, declaró que todo comenzó con una fuerte discusión. “Él la agarró del cuello, la tiró al piso y le pegó”, relató la funcionaria judicial en diálogo con la prensa.

Tras la agresión física, el acusado tomó un bidón con combustible, la roció y tiró el resto sobre el piso. Acto seguido, colocó un colchón empapado con nafta en la puerta de entrada, bloqueando la salida.

la-victima-denuncio-que-su-pareja-la-golpeo-e-intento-quemarla-viva-foto-policia-de-la-provincia-de-buenos-aires-HI4GT7P7JZCPNJCGTYRII7OKHM
La víctima denunció que su pareja la golpeó e intentó quemarla viva. (Foto: Policía de la Provincia de Buenos Aires)

La víctima denunció que su pareja la golpeó e intentó quemarla viva. (Foto: Policía de la Provincia de Buenos Aires)

De acuerdo al testimonio de la víctima, el objetivo de Gaona era claro: dejarla atrapada y quemarla viva. “Tomá, por hija de put…”, habría dicho antes de iniciar el fuego. El colchón ardió en segundos y el fuego comenzó a propagarse por el pequeño espacio, que solo contaba con un ambiente y un baño. La única ventana tenía rejas, lo que impedía cualquier vía de escape.

El desesperado pedido de ayuda

Atrapada y sin poder salir, la mujer corrió hacia el baño, se mojó con agua y comenzó a gritar pidiendo auxilio. El humo y los gritos alertaron a los vecinos, quienes forzaron la entrada y lograron rescatarla antes de que el fuego consumiera la vivienda.

La víctima sufrió golpes en distintas partes del cuerpo, quemaduras leves en el cabello y heridas en la mano y la pierna. “Ella estaba lesionada, es decir, que antes del incendio ya había sido golpeada y tirada al piso”, precisó la fiscal Di Lorenzo.

Captura
Los vecinos lograron entrar a la casa y salvaron a la víctima. (Foto: Policía de la Provincia de Buenos Aires)

Los vecinos lograron entrar a la casa y salvaron a la víctima. (Foto: Policía de la Provincia de Buenos Aires)

Antecedentes de violencia

La investigación confirmó que la mujer ya había denunciado en al menos dos oportunidades a Gaona por violencia de género. Estos antecedentes refuerzan la acusación de tentativa de femicidio, sumando gravedad al caso.

Pese a las pruebas y el testimonio de la víctima, Gaona intentó desligarse de los hechos. Según reveló la fiscal, “Él prestó declaración y dijo que habían tenido una discusión y que la que prendió fuego la casa fue ella”.

Próximos pasos de la investigación

El acusado quedó detenido e imputado por homicidio en grado de tentativa en el marco de violencia de género. En los próximos días, la fiscalía tomará declaración a los vecinos que rescataron a la mujer y a cualquier otro testigo que aporte información clave.

Vamos a tomar la declaración a los vecinos que la ayudaron a salir y a cualquier otro testigo que vaya sumándose”, indicó la fiscal Di Lorenzo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Mujer Femicidio La Plata
Notas relacionadas
Mató a una trabajadora sexual, confesó otro femicidio y lo desfiguraron en la cárcel
Discutieron, arrancó con ella sobre el capot y volvió: lo detuvieron por intento de femicidio
La Justicia confirma la identidad de los restos hallados en un departamento del centro de Córdoba

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar