Vecinos salvaron a una mujer que fue encerrada por su novio y que le prendió fuego a la casa

la-victima-denuncio-que-su-pareja-la-golpeo-e-intento-quemarla-viva-foto-policia-de-la-provincia-de-buenos-aires-HI4GT7P7JZCPNJCGTYRII7OKHM La víctima denunció que su pareja la golpeó e intentó quemarla viva. (Foto: Policía de la Provincia de Buenos Aires)

De acuerdo al testimonio de la víctima, el objetivo de Gaona era claro: dejarla atrapada y quemarla viva. “Tomá, por hija de put…”, habría dicho antes de iniciar el fuego. El colchón ardió en segundos y el fuego comenzó a propagarse por el pequeño espacio, que solo contaba con un ambiente y un baño. La única ventana tenía rejas, lo que impedía cualquier vía de escape.

El desesperado pedido de ayuda

Atrapada y sin poder salir, la mujer corrió hacia el baño, se mojó con agua y comenzó a gritar pidiendo auxilio. El humo y los gritos alertaron a los vecinos, quienes forzaron la entrada y lograron rescatarla antes de que el fuego consumiera la vivienda.

La víctima sufrió golpes en distintas partes del cuerpo, quemaduras leves en el cabello y heridas en la mano y la pierna. “Ella estaba lesionada, es decir, que antes del incendio ya había sido golpeada y tirada al piso”, precisó la fiscal Di Lorenzo.

Captura Los vecinos lograron entrar a la casa y salvaron a la víctima. (Foto: Policía de la Provincia de Buenos Aires)

Antecedentes de violencia

La investigación confirmó que la mujer ya había denunciado en al menos dos oportunidades a Gaona por violencia de género. Estos antecedentes refuerzan la acusación de tentativa de femicidio, sumando gravedad al caso.

Pese a las pruebas y el testimonio de la víctima, Gaona intentó desligarse de los hechos. Según reveló la fiscal, “Él prestó declaración y dijo que habían tenido una discusión y que la que prendió fuego la casa fue ella”.

Próximos pasos de la investigación

El acusado quedó detenido e imputado por homicidio en grado de tentativa en el marco de violencia de género. En los próximos días, la fiscalía tomará declaración a los vecinos que rescataron a la mujer y a cualquier otro testigo que aporte información clave.

“Vamos a tomar la declaración a los vecinos que la ayudaron a salir y a cualquier otro testigo que vaya sumándose”, indicó la fiscal Di Lorenzo.