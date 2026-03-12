El tatuaje que le descubrieron a Luana de Gran Hermano y que despertó sospechas sobre su pasado oscuro

El caso también derivó en nuevas investigaciones por presunta corrupción de menores, facilitación de la prostitución y venta de estupefacientes. Incluso se abrió una causa paralela por lavado de activos que involucra a varios de sus colaboradores.

Se supo qué había en el bolso que Lucas le mencionó a Luana en Gran Hermano

La historia arrancó con una frase que encendió la curiosidad de todos: “Al final el bolso apareció, por suerte”. Con esas palabras, Lucas se despidió de Luana Fernández durante el primer derecho a réplica en Gran Hermano Generación Dorada. Bastó esa mención para que en redes sociales se dispararan las especulaciones: ¿qué escondía ese bolso y por qué era tan importante?

La incógnita se despejó en La Jugada de Streams Telefe, donde Lucas decidió dar detalles. “Tenía plata en dólares, mi pasaporte italiano y otros documentos que es un dolor de hue... perderlos”, confesó, dejando claro que no se trataba de un olvido menor. Y sobre Luana agregó: “Lo ocultó. No quiso que yo sepa que el bolso no estaba”.

El relato se volvió aún más atractivo cuando Lucas recordó cómo sucedió todo: “Fue justo en el último recital de Bud Bunny, que fuimos juntos, yo la invité el mismo domingo. Y cuando volvimos a nuestra casa, porque vivíamos juntos hace seis años, yo miro para atrás, con el bolsito ahí atrás. Estaba tan cansado que dije: 'Lo dejo ahí'. Total, vivimos en un barrio que vos podés dejar el auto abierto y no pasa nada. Dije: 'Mañana me levanto y lo agarro'. A la mañana siguiente ella se va y yo me quedo laburando en casa. Cuando vuelve, digo: 'Voy a buscar el bolso que me olvidé'. Lo voy a sacar y no estaba”.

La tensión siguió cuando Daniela Celis lo enfrentó con la pregunta que todos querían hacer: “¿Y cuándo encontraste el bolso, encontraste todas las documentaciones y la plata?”. La respuesta de Lucas fue enigmática: “Había algo que faltaba, prefiero no decir qué era”.

Así, el bolso terminó convertido en protagonista inesperado del reality, con un misterio que todavía mantiene a la audiencia enganchada.