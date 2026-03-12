El tatuaje que le descubrieron a Luana de Gran Hermano y que despertó sospechas sobre su pasado oscuro

En las últimas horas, un clip de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se volvió viral y la participante Luana Fernández volvió a generar polémica. Todo ocurrió cuando se dejó ver un tatuaje en su brazo que ella prefirió no explicar.
La situación se dio mientras estaba recostada junto a Lolo Poggio, quien al notar el diseño le preguntó con curiosidad: “¿Qué es o qué significa ‘Wifi’?”. La reacción de Luana fue inmediata: “No”.
Ese silencio fue suficiente para que los seguidores del reality empezaran a especular. En las redes sociales, muchos vincularon el tatuaje con la organización “Wifi”, relacionada al influencer uruguayo Yao Cabrera, un nombre que arrastra un historial judicial muy pesado.
Cabrera, que supo reunir millones de seguidores en sus redes, fue detenido en Córdoba tras confirmarse una condena de cuatro años de prisión por delitos vinculados a trata de personas y explotación. Parte de las denuncias surgieron de lo ocurrido en la llamada “Mansión WIFI”, durante la pandemia.
El caso también derivó en nuevas investigaciones por presunta corrupción de menores, facilitación de la prostitución y venta de estupefacientes. Incluso se abrió una causa paralela por lavado de activos que involucra a varios de sus colaboradores.
La historia arrancó con una frase que encendió la curiosidad de todos: “Al final el bolso apareció, por suerte”. Con esas palabras, Lucas se despidió de Luana Fernández durante el primer derecho a réplica en Gran Hermano Generación Dorada. Bastó esa mención para que en redes sociales se dispararan las especulaciones: ¿qué escondía ese bolso y por qué era tan importante?
La incógnita se despejó en La Jugada de Streams Telefe, donde Lucas decidió dar detalles. “Tenía plata en dólares, mi pasaporte italiano y otros documentos que es un dolor de hue... perderlos”, confesó, dejando claro que no se trataba de un olvido menor. Y sobre Luana agregó: “Lo ocultó. No quiso que yo sepa que el bolso no estaba”.
El relato se volvió aún más atractivo cuando Lucas recordó cómo sucedió todo: “Fue justo en el último recital de Bud Bunny, que fuimos juntos, yo la invité el mismo domingo. Y cuando volvimos a nuestra casa, porque vivíamos juntos hace seis años, yo miro para atrás, con el bolsito ahí atrás. Estaba tan cansado que dije: 'Lo dejo ahí'. Total, vivimos en un barrio que vos podés dejar el auto abierto y no pasa nada. Dije: 'Mañana me levanto y lo agarro'. A la mañana siguiente ella se va y yo me quedo laburando en casa. Cuando vuelve, digo: 'Voy a buscar el bolso que me olvidé'. Lo voy a sacar y no estaba”.
La tensión siguió cuando Daniela Celis lo enfrentó con la pregunta que todos querían hacer: “¿Y cuándo encontraste el bolso, encontraste todas las documentaciones y la plata?”. La respuesta de Lucas fue enigmática: “Había algo que faltaba, prefiero no decir qué era”.
Así, el bolso terminó convertido en protagonista inesperado del reality, con un misterio que todavía mantiene a la audiencia enganchada.