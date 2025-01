Video: así fue el choque fatal de dos policías motorizados que realizaban una persecución en Quilmes

Embed

En las imágenes se puede ver el momento en el que los agentes, identificados como Ezequiel Fordelledo y Brian De Vicenci, cruzan a alta velocidad en la esquina de la intercepción de las calles Guido y Avenida Mozart y chocan contra la camioneta en la que iban un matrimonio y su hija, de 7 años.

Los policías cruzaron el semáforo en rojo e impactaron contra el rodado, provocando grandes destrozos en la parte delantera. Respecto a la moto que utilizaban los policías, se informó que quedó destruida producto del impacto. El vehículo frenó su marcha al impactar contra el semáforo, el cual casi se cae a la vereda.

Por el siniestro, los dos agentes, pertenecientes al Grupo de Prevención Motorizado de Quilmes, murieron, mientras que las dos mujeres resultaron heridas, por lo que debieron ser trasladadas al hospital Isidoro Iriarte.

Cómo fue el choque y muerte de dos policías de la Bonaerense

Las primeras versiones indicaron que los policías estaban en plena persecución de dos sospechosos que venían de robar. Fue pasada las 10 de la mañana de este domingo.

En ese sentido, Claudia, una testigo, aseguró que las situaciones de choques “es cotidiano”. Respecto a cómo se dio el choque en el que murieron Ezequiel Fordelledo y Brian De Vicenci explicó que “los efectivos iban por Guido, que es la bajada, venían en persecución y la camioneta venía por la Avenida Mozart, de la mano derecha, donde fue la embestida. Chocaron con la columna”.

“Escuchamos la explosión, la moto se prendió fuego en la puerta de mi casa. Y fue horrible porque salir y no poder abrir la puerta de lo hirviendo que estaba todo, y aparte se prendía más porque obvio, es combustible, entonces no se podía apagar. Los matafuegos no alcanzaban”, señaló ante los medios.

Además, detalló cómo fue la situación: “Yo vivo con mis papás que tienen 80 años, salió para ayudar y se descompuso porque tenía los cadáveres ahí al lado, lo tuvimos que entrar”.

Si bien ahora está en investigación los llamados del 911, la mujer explicó que “evidentemente los efectivos estaban en persecución, otros vecinos decían que escucharon las sirenas”.