El desgarrador relato de la madre del chico asesinado por una bicicleta: "Tengo tanto dolor que no quiero..."

Sobre Kiara Alegre, amiga de Nazareno que estaba presente en el momento del homicidio, dijo: "No hablé mucho por privado porque tengo tanto dolor que no quiero que me cuenten cómo pasó todo. Sé que eran dos tipos". En cuanto a lo que pudo saber se su parte, mencionó que "ella vio y le informó todo a la policía e hicieron un identikit"

"La amiga me manda un mensaje a las 20 menos 10 y yo volé con mi prima en el auto para salvar a mi hijo, que yo pensaba que lo podía salvar. La ambulancia llegó media hora más tarde y estaban los policías y pasaban por al lado de mi hijo y yo les gritaba "Sálvenlo". Me arruinaron la vida y a mi familia. Por eso pido justicia y estoy en pie hoy", agregó. Además, indicó que su familia está constituida por su marido y por su otra hija. "Mi hija está destruida, todos estamos así pero pobrecita... era su hermano", lamentó.

Por último, completó: "Le pusieron el revolver en la nuca a mi hijo y le dispararon. Quiero que se haga justicia, que esta gente se pudra en esta cárcel. Es más, a mí me gustaría que esté la pena de muerte porque realmente a mi hijo no me lo va a devolver nadie. El que mata tiene que morir".

Quién era Nazareno Isern

Para su familia y allegados, Nazareno -Naza, como lo llamaban- era un joven querido, responsable y con proyectos. Había cumplido 21 años apenas tres semanas atrás. Vivía con su familia en Villa Madero y había estudiado en el Instituto Hermanos Amezola, desde donde emitieron un mensaje de condolencias: “La comunidad del IHA acompaña en el dolor a la familia Isern por la triste partida de nuestro exalumno. Lo abrazamos muy fuerte y elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso”.

Redes sociales, grupos de exalumnos y amigos se llenaron rápidamente de mensajes de tristeza, impotencia y pedidos de justicia. Nazareno no tenía antecedentes, no estaba involucrado en ningún conflicto: sólo estaba regresando a su casa después de un día como tantos otros.

La investigación: pistas, hipótesis y búsqueda intensa

La causa quedó en manos del fiscal Fernando Semisa, que desde las primeras horas trabaja con peritos de Policía Científica y efectivos de la comisaría local para identificar a los autores.