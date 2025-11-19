En vivo Radio La Red
Policiales
madre
asesinado
ASESINATO

El desgarrador relato de la madre del chico asesinado por una bicicleta: "Tengo tanto dolor que no quiero..."

Edith, la madre de Nazareno Tobías Isern, sostuvo que está “de pie” para exigir justicia por el asesinato de su hijo, el joven de 21 años que fue baleado por dos delincuentes cuando volvía en bicicleta por la autopista Ricchieri.

Leé también "Lo mataron delante de mis ojos": la brutal historia de Nazareno Isern, asesinado por una bicicleta
Nazareno Tobías Isern, un joven de 21 años, fue asesinado de un balazo en la cabeza.

En diálogo con el móvil de A24, que se encontraba en las inmediaciones de donde ocurrió el hecho, Edith expresó su "dolor inmenso" por el asesinato de Nazareno. "Pero yo estoy de pie para pedir justicia por mi hijo. Todavía no caí del todo pero estoy de pie para pedir Justicia por él. Nunca pensé que me podía pasar algo así", relató y aclaró las medidas de seguridad que tomaba Nazareno para protegerse de un eventual robo o agresión en la zona, como mantener al tanto a su madre de dónde estaba y tratar de no volver de noche.

De hecho, el homicidio ocurrió el lunes por la tarde cuando el joven de 21 años retornaba por colectora sur hacia Villa Madero con su amiga. Allí fueron interceptados por dos ladrones que les quisieron robar las bicicletas y terminaron disparándole al joven mientras se encontraba en el piso.

"Salieron estos dos personajes, que son asesinos, masacradores de gente, porque realmente no le robaron la bicicleta", remarcó la mujer que aclaró que su hijo no tenía una bicicleta "cara" y que hasta estaba "oxidada". También recalcó que Nazareno tenía "el celular en el bolsillo que tampoco se lo robaron". "Es matar por matar. Pido justicia y ayuda para obtener justicia", reclamó Edith.

Sobre Kiara Alegre, amiga de Nazareno que estaba presente en el momento del homicidio, dijo: "No hablé mucho por privado porque tengo tanto dolor que no quiero que me cuenten cómo pasó todo. Sé que eran dos tipos". En cuanto a lo que pudo saber se su parte, mencionó que "ella vio y le informó todo a la policía e hicieron un identikit"

"La amiga me manda un mensaje a las 20 menos 10 y yo volé con mi prima en el auto para salvar a mi hijo, que yo pensaba que lo podía salvar. La ambulancia llegó media hora más tarde y estaban los policías y pasaban por al lado de mi hijo y yo les gritaba "Sálvenlo". Me arruinaron la vida y a mi familia. Por eso pido justicia y estoy en pie hoy", agregó. Además, indicó que su familia está constituida por su marido y por su otra hija. "Mi hija está destruida, todos estamos así pero pobrecita... era su hermano", lamentó.

Por último, completó: "Le pusieron el revolver en la nuca a mi hijo y le dispararon. Quiero que se haga justicia, que esta gente se pudra en esta cárcel. Es más, a mí me gustaría que esté la pena de muerte porque realmente a mi hijo no me lo va a devolver nadie. El que mata tiene que morir".

Quién era Nazareno Isern

Para su familia y allegados, Nazareno -Naza, como lo llamaban- era un joven querido, responsable y con proyectos. Había cumplido 21 años apenas tres semanas atrás. Vivía con su familia en Villa Madero y había estudiado en el Instituto Hermanos Amezola, desde donde emitieron un mensaje de condolencias: “La comunidad del IHA acompaña en el dolor a la familia Isern por la triste partida de nuestro exalumno. Lo abrazamos muy fuerte y elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso”.

Redes sociales, grupos de exalumnos y amigos se llenaron rápidamente de mensajes de tristeza, impotencia y pedidos de justicia. Nazareno no tenía antecedentes, no estaba involucrado en ningún conflicto: sólo estaba regresando a su casa después de un día como tantos otros.

La investigación: pistas, hipótesis y búsqueda intensa

La causa quedó en manos del fiscal Fernando Semisa, que desde las primeras horas trabaja con peritos de Policía Científica y efectivos de la comisaría local para identificar a los autores.

