Tragedia en la Ruta 2: dos muertos tras un choque frontal entre un camión cisterna y una camioneta

Cómo quedó el tránsito en la Ruta 2

A raíz del accidente, se desplegó un operativo de emergencia en el kilómetro 95, con la intervención de los equipos de asistencia y las autoridades policiales.

La circulación estuvo interrumpida en ese sector y se implementó un bypass para permitir el paso de los vehículos mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y las pericias correspondientes.

La investigación busca establecer las circunstancias en las que se produjo el choque y por qué el camión habría invadido el carril contrario.