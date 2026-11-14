Dos personas murieron y otra resultó gravemente herida tras un choque frontal entre un camión cisterna que transportaba combustible y una camioneta Chevrolet Tracker en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 95, en jurisdicción de Chascomús.
El accidente ocurrió a la altura de Chascomús, cuando el camión se cruzó de carril e impactó contra una Chevrolet Tracker. Otra persona resultó gravemente herida.
Tragedia en la Ruta 2: dos muertos tras un choque frontal entre un camión cisterna y una camioneta
Dos personas murieron y otra resultó gravemente herida tras un choque frontal entre un camión cisterna que transportaba combustible y una camioneta Chevrolet Tracker en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 95, en jurisdicción de Chascomús.
El accidente ocurrió este sábado, cuando, por motivos que todavía se investigan, el camión Scania que trasladaba combustible para la empresa Axion se cruzó de carril e impactó de frente contra la camioneta.
En la Chevrolet Tracker viajaban tres personas. Como consecuencia del violento impacto, dos de sus ocupantes murieron en el lugar, mientras que el tercero sufrió heridas de gravedad y debió ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.
Por su parte, el conductor del camión, un hombre de 44 años, resultó ileso. Tras el choque, el vehículo de gran porte volcó y quedó a un costado de la autovía.
A raíz del accidente, se desplegó un operativo de emergencia en el kilómetro 95, con la intervención de los equipos de asistencia y las autoridades policiales.
La circulación estuvo interrumpida en ese sector y se implementó un bypass para permitir el paso de los vehículos mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y las pericias correspondientes.
La investigación busca establecer las circunstancias en las que se produjo el choque y por qué el camión habría invadido el carril contrario.