En ese instante, cae al piso y es atacado a trompadas, patadas y golpes con una maza, un cortafierro y una llave (herramienta) por su cuñado, la pareja de su hermana, y otros dos hombres.

Quiso defender a su hermana y lo apalearon: cómo está el hombre

Por el hecho, Jonathan terminó inconsciente. En declaraciones a A24, dio detalles del hecho y contó cómo empezó todo. “Una vez, la vi a mi hermana con un ojo morado. Le preguntó y me dijo que se había pegado con un a puerta”, sostuvo.

“En otra ocasión me enteré por un tercero que ella había sido agredida. Fui, lo enfrenté y nos peleamos a golpes de puño. Un mes después me andaban buscando con los dos hermanos. Me encontraron, me corrieron y me golpearon”, agregó.

Según detalló, terminó con fracturas en su nariz y en la cuenca de un ojo y ahora deberá ser operado.