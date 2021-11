Video impactante: en Loma Verde 11 jóvenes denuncian violencia policial

Varios de los jóvenes atacados sufrieron heridas de gravedad, por lo cual debieron ser hospitalizados.

Los incidentes se suscitaron en una vivienda de la calle Nigromante al 400, entre Los Tilos y Los Aromo. Según datos de los oficiales estaban interviniendo en una pelea que se desarrollaba en la vereda de la casa particular.

Una de las víctimas de la gresca fue Joaquín González (18), quien recibió un disparo en su ojo derecho por parte de uno de los uniformados. “Me tiró de frente, a unos 6 metros de distancia, sin dar la voz de alto, ni nada. Sentí el impacto de una, fueron segundos”, le relató a El Día de Escobar luego de haber sido atendido en un sanatorio porteño.

“Me metí a la casa agarrándome la cara, porque me sangraba mucho. Me fui hasta el fondo y ahí me encontré con dos oficiales, que me pidieron que me tire al piso. Yo lo hice, pero igualmente me seguían gritando y diciendo de todo. Yo les pedía por favor que llamen una ambulancia, que estaba perdiendo mucha sangre, y uno de ellos me pateó la cabeza y me dijo que me calle la boca. Después vino otro y me pateó también”, aseguró el joven.