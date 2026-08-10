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Atacaron a tiros a un barrendero por la bicicleta: la grave lesión que preocupa a los médicos

Mario Prieto, de 56 años, fue baleado cuando esperaba comenzar su jornada laboral y permanece en terapia intensiva tras una cirugía de más de tres horas.

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Mario Prieto
Mario Prieto, un barrendero de 56 años, fue baleado durante un intento de robo en Neuquén.

Mario Prieto, un barrendero de 56 años, fue baleado durante un intento de robo en Neuquén y atraviesa horas decisivas mientras permanece internado en terapia intensiva. El ataque ocurrió durante la madrugada del sábado, cuando esperaba junto al tráiler de herramientas para comenzar su jornada laboral.

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Según la reconstrucción inicial que detalló LM Neuquén, tres hombres con ropa oscura y los rostros cubiertos intentaron robarle la bicicleta. El trabajador se habría resistido y uno de ellos le disparó. Los agresores escaparon sin llevarse el rodado y, hasta el momento, permanecen prófugos.

La investigación se concentra ahora en las cámaras de seguridad de la zona, testimonios y una evidencia encontrada en el lugar: una vaina servida calibre 9 milímetros con la inscripción Luger.

Mario despertó y reconoció a su familia

Después de más de 24 horas de enorme incertidumbre, la familia recibió una señal que llevó algo de alivio. Mario abrió los ojos y pudo reconocerlas. El trabajador continúa intubado y todavía no puede hablar, pero logró responder a indicaciones simples mediante movimientos de cabeza y apretando las manos de sus familiares.

“Le hacíamos preguntas y con su cabecita respondía por sí o por no, o nos apretaba la mano”, contó Mirta.

El momento más emotivo se produjo cuando vio a su esposa. “Cuando me vio a mí se emocionó y se puso a llorar”, relató la mujer.

La grave lesión que todavía preocupa a los médicos

Mario Prieto, un barrendero de 56 a&ntilde;os, fue baleado durante un intento de robo en Neuqu&eacute;n. (Foto: gentileza LM Neuqu&eacute;n)

Mario Prieto, un barrendero de 56 años, fue baleado durante un intento de robo en Neuquén. (Foto: gentileza LM Neuquén)

El disparo ingresó por uno de los costados de Prieto, a la altura de las costillas, y provocó lesiones en distintos órganos. Durante la cirugía, que se extendió aproximadamente tres horas y media, los médicos tuvieron que intervenir daños en el colon y uno de los riñones.

Sin embargo, la principal preocupación está relacionada con el impacto que el proyectil habría provocado sobre una vértebra. Por esa razón, Prieto debe permanecer inmovilizado y acostado boca arriba mientras los especialistas evalúan las posibles consecuencias neurológicas.

“Él no se puede mover, tiene que estar boca arriba. Todavía no sabemos qué va a pasar con la vértebra”, explicó su esposa.

Cómo fue el ataque al barrendero

Mario Prieto, un barrendero de 56 a&ntilde;os, fue baleado durante un intento de robo en Neuqu&eacute;n. (Foto: gentileza LM Neuqu&eacute;n)

Mario Prieto, un barrendero de 56 años, fue baleado durante un intento de robo en Neuquén. (Foto: gentileza LM Neuquén)

El hecho ocurrió alrededor de las 5.40 del sábado. Prieto había llegado en bicicleta al punto de encuentro habitual de los trabajadores de Cliba y esperaba al supervisor que debía abrir el tráiler donde se guardan las herramientas. Mientras estaba solo, tres hombres se acercaron y lo rodearon.

Según el relato reconstruido por la familia, los atacantes le exigieron que entregara la bicicleta. Ante la resistencia del trabajador, uno de ellos sacó un arma y disparó. Los tres escaparon corriendo y dejaron a Prieto gravemente herido.

Minutos después llegó el supervisor de la cuadrilla, quien encontró al barrendero tendido y pidió asistencia médica.

El testimonio que puede ser clave

El supervisor también declaró ante los investigadores y aportó un dato importante. Según confirmó el comisario Antonio Muñoz, el hombre vio a tres personas que se alejaban corriendo de la zona pocos minutos después del ataque.

No alcanzó a escuchar el disparo, pero su declaración coincide con la cantidad de sospechosos mencionada en la reconstrucción inicial.

Ese testimonio será cotejado con las imágenes de cámaras públicas y privadas para intentar determinar la dirección en la que huyeron.

Una vaina 9 milímetros, una de las principales pistas

La Policía secuestró en la escena una vaina calibre 9 mm con inscripción Luger. El elemento fue enviado a peritaje y podría permitir establecer qué tipo de arma fue utilizada y eventualmente cotejarla con otras armas secuestradas si los sospechosos son identificados.

Hasta el momento, no hay personas detenidas.

La familia también comenzó por su cuenta a recorrer viviendas y comercios cercanos para buscar registros de cámaras. Una vecina entregó una captura obtenida por un dispositivo instalado en su domicilio, aunque el sistema no había conservado el video completo de la secuencia.

La mayor expectativa está puesta en varios comercios ubicados frente al sector donde ocurrió el ataque, cuyas cámaras apuntarían hacia la zona del tráiler.

En pocas palabras

  • Barrendero baleado: Mario Prieto, de 56 años, fue herido de gravedad durante un intento de robo en Neuquén para sustraerle su bicicleta.
  • Estado crítico: Permanece en terapia intensiva tras una cirugía de más de tres horas, con preocupación por una posible lesión vertebral.
  • Investigación en curso: La policía busca a tres sospechosos y analiza cámaras de seguridad y una vaina calibre 9 milímetros encontrada en la escena.
Resumen generado por Thinkindot AI
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