Atacaron a tiros a un barrendero por la bicicleta: la grave lesión que preocupa a los médicos

“Le hacíamos preguntas y con su cabecita respondía por sí o por no, o nos apretaba la mano”, contó Mirta.

El momento más emotivo se produjo cuando vio a su esposa. “Cuando me vio a mí se emocionó y se puso a llorar”, relató la mujer.

La grave lesión que todavía preocupa a los médicos

Mario Prieto, un barrendero de 56 años, fue baleado durante un intento de robo en Neuquén. (Foto: gentileza LM Neuquén)

El disparo ingresó por uno de los costados de Prieto, a la altura de las costillas, y provocó lesiones en distintos órganos. Durante la cirugía, que se extendió aproximadamente tres horas y media, los médicos tuvieron que intervenir daños en el colon y uno de los riñones.

Sin embargo, la principal preocupación está relacionada con el impacto que el proyectil habría provocado sobre una vértebra. Por esa razón, Prieto debe permanecer inmovilizado y acostado boca arriba mientras los especialistas evalúan las posibles consecuencias neurológicas.

“Él no se puede mover, tiene que estar boca arriba. Todavía no sabemos qué va a pasar con la vértebra”, explicó su esposa.

Cómo fue el ataque al barrendero

Mario Prieto, un barrendero de 56 años, fue baleado durante un intento de robo en Neuquén. (Foto: gentileza LM Neuquén)

El hecho ocurrió alrededor de las 5.40 del sábado. Prieto había llegado en bicicleta al punto de encuentro habitual de los trabajadores de Cliba y esperaba al supervisor que debía abrir el tráiler donde se guardan las herramientas. Mientras estaba solo, tres hombres se acercaron y lo rodearon.

Según el relato reconstruido por la familia, los atacantes le exigieron que entregara la bicicleta. Ante la resistencia del trabajador, uno de ellos sacó un arma y disparó. Los tres escaparon corriendo y dejaron a Prieto gravemente herido.

Minutos después llegó el supervisor de la cuadrilla, quien encontró al barrendero tendido y pidió asistencia médica.

El testimonio que puede ser clave

El supervisor también declaró ante los investigadores y aportó un dato importante. Según confirmó el comisario Antonio Muñoz, el hombre vio a tres personas que se alejaban corriendo de la zona pocos minutos después del ataque.

No alcanzó a escuchar el disparo, pero su declaración coincide con la cantidad de sospechosos mencionada en la reconstrucción inicial.

Ese testimonio será cotejado con las imágenes de cámaras públicas y privadas para intentar determinar la dirección en la que huyeron.

Una vaina 9 milímetros, una de las principales pistas

La Policía secuestró en la escena una vaina calibre 9 mm con inscripción Luger. El elemento fue enviado a peritaje y podría permitir establecer qué tipo de arma fue utilizada y eventualmente cotejarla con otras armas secuestradas si los sospechosos son identificados.

Hasta el momento, no hay personas detenidas.

La familia también comenzó por su cuenta a recorrer viviendas y comercios cercanos para buscar registros de cámaras. Una vecina entregó una captura obtenida por un dispositivo instalado en su domicilio, aunque el sistema no había conservado el video completo de la secuencia.

La mayor expectativa está puesta en varios comercios ubicados frente al sector donde ocurrió el ataque, cuyas cámaras apuntarían hacia la zona del tráiler.