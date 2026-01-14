ANSES activa un combo oculto que cambia el ingreso de miles de familias este mes

Cuánto paga ANSES por AUH en enero de 2026

En enero, la AUH por hijo menor sin discapacidad tiene un monto total de $125.518, aunque ANSES deposita mensualmente el 80%, equivalente a $100.414,40.

El 20% restante se retiene y se cobra una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH.

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto es significativamente mayor:

Monto total: $408.705

Pago mensual: $326.964

Monto retenido: $81.741

ANSES_calendario

Cómo se compone el ingreso mensual de estas familias

Cuando en un mismo hogar se combinan AUH por hijo con discapacidad, AUH por otros hijos y Tarjeta Alimentar, el ingreso mensual se conforma por la suma de estos beneficios, que se acreditan en la misma cuenta y sin trámites adicionales.

A estos montos se suma la Tarjeta Alimentar, un refuerzo destinado exclusivamente a la compra de alimentos.

Montos vigentes de la Tarjeta Alimentar en enero

Los valores que ANSES acredita automáticamente son:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Requisitos para cobrar AUH y Tarjeta Alimentar

Para acceder a estos beneficios, se deben cumplir las siguientes condiciones: