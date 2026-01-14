En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
Previsional

ANSES activa un combo oculto que cambia el ingreso de miles de familias este mes

Se acredita de forma automática, combina dos beneficios clave y puede mejorar de manera significativa el ingreso mensual de algunas familias.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con la liquidación del calendario de pagos de enero de 2026 y, con los valores actualizados, se confirmó que un grupo de familias accede a un ingreso mensual elevado gracias a la combinación de distintos beneficios sociales.

La clave está en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, dos prestaciones que se acreditan de manera automática y que, al sumarse, representan un alivio importante para los hogares con niñas, niños y adolescentes.

El combo de ANSES que mejora el ingreso familiar

Existen situaciones específicas en las que las familias reciben más de un beneficio en simultáneo, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Esto ocurre principalmente cuando se combinan:

  • AUH por hijo con discapacidad

  • AUH por otros hijos menores de edad

  • Tarjeta Alimentar para familias numerosas

Siempre que los datos estén correctamente cargados en ANSES, estos pagos se acreditan de forma automática mes a mes.

Cuánto paga ANSES por AUH en enero de 2026

En enero, la AUH por hijo menor sin discapacidad tiene un monto total de $125.518, aunque ANSES deposita mensualmente el 80%, equivalente a $100.414,40.

El 20% restante se retiene y se cobra una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH.

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto es significativamente mayor:

  • Monto total: $408.705

  • Pago mensual: $326.964

  • Monto retenido: $81.741

ANSES_calendario

Cómo se compone el ingreso mensual de estas familias

Cuando en un mismo hogar se combinan AUH por hijo con discapacidad, AUH por otros hijos y Tarjeta Alimentar, el ingreso mensual se conforma por la suma de estos beneficios, que se acreditan en la misma cuenta y sin trámites adicionales.

A estos montos se suma la Tarjeta Alimentar, un refuerzo destinado exclusivamente a la compra de alimentos.

Montos vigentes de la Tarjeta Alimentar en enero

Los valores que ANSES acredita automáticamente son:

  • Familias con un hijo: $52.250

  • Familias con dos hijos: $81.936

  • Familias con tres o más hijos: $108.062

Requisitos para cobrar AUH y Tarjeta Alimentar

Para acceder a estos beneficios, se deben cumplir las siguientes condiciones:

  • El adulto responsable debe estar desocupado o trabajar en la economía informal

  • Ser monotributista social o empleada/o de casas particulares

  • Hijos menores de 18 años (sin límite de edad en caso de discapacidad)

  • DNI argentino y residencia en el país

  • Datos personales y del grupo familiar actualizados en Mi ANSES

  • En caso de discapacidad, contar con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente

Se habló de
ANSES AUH
