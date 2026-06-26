En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Incidentes
La Plata
Tensión

Violentos incidentes en La Plata: manifestantes incendiaron la municipalidad durante una protesta

Durante los disturbios, varios ventanales del edificio fueron destruidos y un grupo de personas prendió fuego la puerta principal. El reclamo es por el nuevo sistema de contratación para los servicios de mantenimiento urbano.

Banner Seguinos en google DESK
{altText(<p><span style=La Plata: manifestantes incendiaron la Municipalidad durante una protesta (Foto: gentileza La Plata Noticias)

,Violentos incidentes en La Plata: manifestantes incendiaron la municipalidad durante una protesta)}" title="{altText(

La Plata: manifestantes incendiaron la Municipalidad durante una protesta (Foto: gentileza La Plata Noticias)

,Violentos incidentes en La Plata: manifestantes incendiaron la municipalidad durante una protesta)}" width="693" height="677" data-fetch-priority="1">

La Plata: manifestantes incendiaron la Municipalidad durante una protesta (Foto: gentileza La Plata Noticias)

Una protesta de cooperativistas y organizaciones sociales frente a la Municipalidad de La Plata terminó este viernes con graves incidentes. En medio de la manifestación, un grupo rompió los vidrios del Palacio Municipal e inició un incendio en el acceso principal al edificio, en el marco del conflicto por el nuevo sistema de contratación de los servicios de mantenimiento urbano impulsado por la gestión del intendente Julio Alak.

Leé también Desaparición en el Río de la Plata: quiénes son los cinco tripulantes buscados por Prefectura
Intensa búsqueda en el Río de la Plata. (Foto: archivo).

La movilización se desarrolló en Plaza Moreno, frente a la sede comunal, y coincidió con el cierre del plazo de cierre los pliegos de la licitación pública que definirá quiénes prestarán servicios como corte de césped, barrido y limpieza de zanjas en distintos barrios de la ciudad.

De la protesta participaron cooperativistas y organizaciones sociales, entre ellas el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y el Frente Popular Darío Santillán. Los manifestantes cortaron el tránsito sobre la calle 12, entre 51 y 53, y luego avanzaron hacia el Palacio Municipal. Fue allí donde se registraron los hechos de mayor violencia.

Durante los disturbios, varios ventanales del edificio fueron destruidos y un grupo de personas prendió fuego la puerta principal de ingreso. Las llamas fueron controladas poco después y, hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente sobre personas heridas.

Las imágenes del ataque al edificio municipal comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y reflejaron la magnitud de los daños ocasionados durante la protesta.

Por qué protestaban las cooperativas

El reclamo surgió a partir de la decisión del Municipio de modificar el esquema con el que, desde hace más de una década, se contrataban de manera directa a cooperativas para realizar tareas de mantenimiento urbano.

La administración de Julio Alak resolvió reemplazar ese sistema por una licitación pública, mediante la cual empresas y prestadores podrán competir por la adjudicación de los servicios.

Las cooperativas sostienen que la medida pone en riesgo cientos de puestos de trabajo y reclaman que se mantenga el modelo de contratación vigente hasta ahora.

Durante los disturbios, varios ventanales del edificio fueron destruidos. (Foto: redes sociales)

Durante los disturbios, varios ventanales del edificio fueron destruidos. (Foto: redes sociales)

La explicación del Municipio

Desde la Municipalidad explicaron que el cambio responde al cumplimiento de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que establece que las obras y los servicios públicos deben adjudicarse mediante procesos licitatorios para garantizar mayor transparencia en el uso de los recursos públicos.

Además, fuentes de la administración señalaron que el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires había observado el sistema de contratación directa e intimó a la Comuna a adecuar el procedimiento, lo que aceleró la implementación del nuevo esquema.

Según estimaciones oficiales difundidas por medios locales, el sistema vigente representaba un gasto cercano a $6.000 millones anuales, mientras que la licitación permitiría reducir significativamente ese costo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Incidentes La Plata
Notas relacionadas
Última oportunidad en Netflix: la película más destacada de Ricardo Darín deja la plataforma
El dramático relato de una joven que presenció la tragedia en Mar del Plata: "Dicen que..."
Juan Minujín brilla en Netflix con esta serie corta de 6 capítulos que arrasa en la plataforma

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar