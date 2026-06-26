Violentos incidentes en La Plata: manifestantes incendiaron la municipalidad durante una protesta

Las imágenes del ataque al edificio municipal comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y reflejaron la magnitud de los daños ocasionados durante la protesta.

Por qué protestaban las cooperativas

El reclamo surgió a partir de la decisión del Municipio de modificar el esquema con el que, desde hace más de una década, se contrataban de manera directa a cooperativas para realizar tareas de mantenimiento urbano.

La administración de Julio Alak resolvió reemplazar ese sistema por una licitación pública, mediante la cual empresas y prestadores podrán competir por la adjudicación de los servicios.

Las cooperativas sostienen que la medida pone en riesgo cientos de puestos de trabajo y reclaman que se mantenga el modelo de contratación vigente hasta ahora.

Durante los disturbios, varios ventanales del edificio fueron destruidos. (Foto: redes sociales)

La explicación del Municipio

Desde la Municipalidad explicaron que el cambio responde al cumplimiento de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que establece que las obras y los servicios públicos deben adjudicarse mediante procesos licitatorios para garantizar mayor transparencia en el uso de los recursos públicos.

Además, fuentes de la administración señalaron que el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires había observado el sistema de contratación directa e intimó a la Comuna a adecuar el procedimiento, lo que aceleró la implementación del nuevo esquema.

Según estimaciones oficiales difundidas por medios locales, el sistema vigente representaba un gasto cercano a $6.000 millones anuales, mientras que la licitación permitiría reducir significativamente ese costo.