"Ya no puedo dormir en mi propia casa": el conmovedor relato de la víctima

Victoria, su mujer, también recuerda cada momento que vivieron: "Ya no puedo dormir en mi propia casa. Es nuestra casa de toda la vida. Tenemos mucho por hacer todavía, pero creo que acá se terminó. Tengo miedo. No puedo cerrar los ojos porque siento que esta persona me está asfixiando. Veo a mi esposo envuelto en sangre y es una visión que me perturba y no me deja descansar. No sé cómo va a seguir la vida ahora".

(Foto: Captura Tv)

"Esto es un barrio tranquilo, normal, Padua, pero esto pertenece a Merlo y es tierra de nadie. Así y todo hemos tenido mucha suerte porque la policía estuvo enseguida. Desde el municipio nos han estado sosteniendo. No sabemos por cuánto tiempo vamos a tener este trauma".

El jubilado corrió al delincuente después de recibir un disparo

Este lunes 3 de octubre Jorge cumple años. En diálogo con A24, Jorge reconoce que volvió a nacer. "Ayer nací de nuevo y hoy es mi cumpleaños. Cumplo años dos veces ahora pero no se lo deseo a nadie. Va a ser muy difícil sacarme esas imágenes. Eran unas sombras, no dijo ni una sola palabra, no escuché ni un sonido. No pidió nada".

Al ser consultado sobre si lo habían estudiado antes, Jorge aclaró: "La conjetura que hacemos es que nosotros habíamos vuelto hace un día y medio de viaje. Hicieron inteligencia y pensaron que a lo mejor la casa seguía desocupada. Ahí se encontraron con que estábamos nosotros descansando".

Después del disparo, Jorge salió corriendo a buscar al delincuente: "Mi esposa a los gritos, todo eso quizá lo pueda haber asustado a él y salió corriendo. Perseguirlo fue muy arriesgado pero no lo pensé".