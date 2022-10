robo-barrio-parque-latino.jpeg Tiene una discapacidad motriz, le robaron los ahorros de toda una vida y ahora sospechan de los enfermeros (Foto:DoceTV)

Ahora, la dueña de la vivienda supone que pudo haber sido el personal de enfermería que trabajó en el hogar, "es probable que alguno haya hecho la copia de la llave".

En ese sentido, agregó: "En realidad no puedo sospechar de nadie. En estos 6 años pasaron todo tipo de enfermeros, algunos buenos, otros regulares y gente muy mala. Es probable que alguno me haya robado las llaves, hecho una copia. Yo sin darme cuenta, pensando en que todavía existe gente buena pero creo que no".

corodba.jpg La dueña de la vivienda llamó a la policía, que estuvo a los 10 minutos (Foto:Archivo)

Robo en Córdoba: ¿cómo fue el hurto al hombre cuadripléjico?

"Fue a las 4:30. Estábamos durmiendo. Conocían todos los movimientos porque fueron directamente conmigo. Creí que me mataban, que me asfixiaban. Me taparon la boca y la nariz. Gustavo me preguntaba qué me pasaba pero yo no podía hablar. Se fueron y dejaron la puerta y el portón abiertos", agregó, Graciela conmocionada.

También se lamentó porque el dinero sustraído correspondía a "los ahorros de toda una vida", una suma de más de 6 millones de pesos. "Me gustaría que se aclare el hecho para que no le pase a otra persona", sentenció Graciela.

La Fiscalía del Distrito 2 Turno 3 investiga el robo, por el cual todavía no hay detenidos.