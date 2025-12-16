Amenazaron a un equipo de A24 mientras cubrían un hecho de inseguridad en el que vecinos detuvieron a delincuentes
Los periodistas tuvieron que irse cuando dos personas los intimidaron. En el hecho principal, la víctima del asalto sufrió heridas luego de haber sido arrastrada por los motochorros.
Dos delincuentes interceptaron a una mujer para robarle la cartera, la arrastraron varios metros por la vereda y, cuando intentaban huir, fueron reducidos a golpes por vecinos de la zona. Esta noticia era contratada por un móvil de A24 desde el lugar del violento episodio que ocurrió el viernes en la localidad bonaerense de San Martín y que quedó registrado por cámaras de seguridad, pero los periodistas tuvieron que abandonar la cobertura por amenazas.
Una vez presentada la nota, Carlos Strione que estaba en el lugar de los hechos advirtió la presencia de dos personas sospechosas que le hacían señas para que se vayan, sin embargo, intentó seguir haciendo su trabajo hasta que la amenaza fue más explícita y le mostraron un cuchillo.
Entonces, el cronista se subió al auto junto a su camarógrafo y abandonaron el lugar, en medio de ese escape improvisado se acercó otro hombre y le dio los anteojos que se le habían caído a Strione, pero la situación generó tensión en el aire de A24.
Cómo fue el hecho de inseguridad que A24 fue a cubrir
El caso que habían ido a cubrir el equipo de A24 era sobre un nuevo hecho de inseguridad de una secuencia que se produjo sobre la calle Benedetti, a metros del Camino del Buen Ayre. En las imágenes del hecho principal se observa a la mujer detenida en una esquina cuando es abordada por dos motochorros.
Al intentar robarle la cartera, la víctima se resistió y fue arrastrada con violencia desde la puerta de una vivienda hasta la calle, donde quedó tendida en el asfalto. Tras el ataque, los delincuentes intentaron escapar realizando una maniobra en U, pero perdieron el control de la moto y chocaron contra un árbol.
Aunque lograron reincorporarse rápidamente y continuar la huida, a pocos metros fueron interceptados por vecinos que salieron en defensa de la mujer. En el video se ve cómo uno de los vecinos golpea a los asaltantes con un secador de piso, mientras otro les propina trompadas. Incluso, llegaron a sacar el asiento de la moto en la que circulaban los ladrones.
La pelea se extendió durante algunos segundos, pero pese a que dieron aviso a la Policía, ningún patrullero llegó al lugar y los delincuentes finalmente lograron escapar.
Vecinos del barrio aseguraron que los robos son frecuentes en la zona y denunciaron una falta de respuesta policial. “La seguridad es un desastre, es cada vez peor. Cuando aparecen por estos lados, todos los que estamos en la parada estamos en riesgo”. señaló una vecina a los medios.