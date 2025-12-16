Amenazaron a un equipo de A24 mientras cubrían un hecho de inseguridad en el que vecinos detuvieron a delincuentes. 

Al intentar robarle la cartera, la víctima se resistió y fue arrastrada con violencia desde la puerta de una vivienda hasta la calle, donde quedó tendida en el asfalto. Tras el ataque, los delincuentes intentaron escapar realizando una maniobra en U, pero perdieron el control de la moto y chocaron contra un árbol.

https___thumbs.vodgc.net_TNS316122025073651483285324-1765882124 El violento robo ocurrió en San Martín.

Aunque lograron reincorporarse rápidamente y continuar la huida, a pocos metros fueron interceptados por vecinos que salieron en defensa de la mujer. En el video se ve cómo uno de los vecinos golpea a los asaltantes con un secador de piso, mientras otro les propina trompadas. Incluso, llegaron a sacar el asiento de la moto en la que circulaban los ladrones.

La pelea se extendió durante algunos segundos, pero pese a que dieron aviso a la Policía, ningún patrullero llegó al lugar y los delincuentes finalmente lograron escapar.

Vecinos del barrio aseguraron que los robos son frecuentes en la zona y denunciaron una falta de respuesta policial. “La seguridad es un desastre, es cada vez peor. Cuando aparecen por estos lados, todos los que estamos en la parada estamos en riesgo”. señaló una vecina a los medios.