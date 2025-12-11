EE.UU. lanzó un alerta de inseguridad en un famoso destino caribeño elegido por los argentinos

La advertencia abarca a las dos principales agencias o lugares en los que es más barato que en los hoteles conseguir alojamiento por una o dos semanas. Pese a su renombre internacional, quienes realizaron reservas y viajaron, también sufrieron incómodos y peligrosos momentos por el incremento de la delincuencia.

Costa Rica Para el gobierno norteamericano, Costa Rica dejó de ser un "paraíso en el Caribe". Alertan por robos y episodios graves de violencia a los turistas. (Foto: Departamento de Estado de los EE.UU.)

Ese país es Costa Rica, con una población extremadamente amable, una geografía privilegiada y playas únicas. Todo eso, se ve oscurecido por una inseguridad creciente. Alerta para los turistas.

Costa Rica: ¿el paraíso que ya fue?

El país caribeño tiene una historia y posición muy particular. Es un país con una larga tradición democrática, pacífico (no tiene fuerzas armadas) y básicamente, dedicado a dar servicio a los visitantes. Comenzando con su amabilidad y sus fabulosas playas.

Aunque todo eso parece haber cambiado. Al menos, si se sigue lo que recomienda y describe el departamento de Estado. Las cosas han mudado para mal. En la página online, los turistas norteamericanos - y del todo el mundo - se encuentran con este mensaje: "Si decide viajar a Costa Rica: preste atención a su entorno. Evite caminar solo en playas o calles mal iluminadas. No se recomienda resistirse a intentos de robo. No muestre signos de riqueza, como usar relojes o joyas caras".

"Anótese en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir alertas. Esto facilita su localización en caso de emergencia. Los ciudadanos estadounidenses siempre deben tener precaución al viajar al extranjero. Siga al Departamento de Estado en Facebook (se abre en una nueva pestaña), X (se abre en una nueva pestaña) e Ingram (se abre en una nueva pestaña). Consulte el Informe de Seguridad del País (se abre en una nueva pestaña) de Costa Rica. Prepare un plan B para situaciones de emergencia. Revise la Lista de Verificación para Viajes Internacionales. Visite la página de los CDC para obtener la información de salud para viajeros (se abre en una nueva pestaña) más reciente relacionada con su viaje".

Si se toma un punto por separado, es una recomendación siempre bienvenida. Ahora, todo el texto, parece referirse a una zona en conflicto y no a playas deseadas en el Caribe para ir a descansar. ¿Tanto ha cambiado la realidad de los ticos?

Si se sigue es página, parece que ya nada es lo que era. Y mucho menos en materia de seguridad.

aeropuerto de Costa Rica Antes puerta de recepción al "paraíso". Ahora, el aeropuerto de San Juan, es el punto de partida para los cuidados de los turistas. (Foto: Costa Rica Visit)

Un descenso en el esquema de seguridad para Costa Rica

Incluso, en la página oficial se ve claramente como se deterioró la evaluación desde el punto de vista de la seguridad que hace la Casa Blanca sobre Costa Rica. En un rango de 7 categorías, Costa Rica bajo al tercer piso. Es el nivel dos que marca sin dudas: "Incremente las precauciones" es la recomendación para potenciales viajeros.

ciudado en Costa Rica

Hasta ahora, se daban recomendaciones de cuidados comunes para una zona de mar con importantes corrientes.

Tenga cuidado con las corrientes que pueden ser mortales.

Las corrientes matan a decenas de ciudadanos estadounidenses cada año en Costa Rica.

Nade solo en las zonas designadas.

Busque a los salvavidas de guardia y respete todas las señales o banderas.

Evite nadar solo o después de consumir alcohol.

La marihuana y los productos derivados de la marihuana son ilegales en Costa Rica

Nada más allá del cuidado con corrientes traicioneras y los malos efectos del alcohol o la droga para entrar al mar. Además, la marihuana es ilegal. Pero ahora, se pasó al nivel 2 de seguridad. Es decir, ya no solo hay que cuidarse del mar y su oleaje y corrientes. En tierra, los robos de todo tipo se han incrementado. Incluso dentro de hoteles o departamentos alquilados, como es común en cualquier parte del mundo. Esa tranquilidad parece hacer acabado para el turista en Costa Rica.

recomendacion para argentinos Costa Rica no es el principal, pero crece como destino turístico de argentinos en el verano. (Foto: Costa Rica Visit)

Alerta para los argentinos de cara a las vacaciones 2026

No es el principal destino para el verano en el exterior, pero va en aumento. Según el ICT (Instituto Costarricense de Turismo (ICT):

Turistas argentinos que visitaron Costa Rica

2023: 28.564 visitantes argentinos llegaron a Costa Rica (por todas las vías) .

2024: 28.736 visitantes argentinos llegaron a Costa Rica.

Enero–agosto 2025: Costa Rica recibió 22.593 visitantes argentinos por vía aérea.

A quienes lo consideren como un posible destino para el verano 2026, conviene repasar lo que sugiere y recomienda el Departamento de Estados a sus ciudadanos. Mejor prevenir que curar, como siempre.