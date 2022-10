Violento robo piraña a un famoso cantante de trap en el conurbano

Embed

El violento robo sucedió este miércoles por la tarde en Libertad, entre Pueyrredón y Jorge Newbery, en la localidad bonaerense de José C. Paz. "Me sacaron hasta el casco y la corrieron a mi novia que logró meterse en la casa de un vecino", sostuvo Gonzalo Ravanni, el joven asaltado.

Sin embargo, la historia terminó con que el cantante recuperó la moto luego de que los videos se viralaran. "Yo los encontré uno por uno en las redes sociales. Los seguí y les empece a hablar. Hasta que la recuperé", agregó la víctima del robo.

"Yo hago reggaeton y trap y acá los que son los jóvenes de José C. Paz me conocen y no me van a venir a robar a mí la moto. Estos vienen de otros lados", aclaró Gonzalo.