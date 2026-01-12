Explotó Sabrina Rojas por un posteo que vincularon como un firme mensaje para Luciano Castro y Griselda Siciliani

“Ese video es viejo, no es actual. Lo están usando ahora, pero lo canto hace 20 días y pongo que no es dedicado a nadie. Es una canción que me gusta cantar porque le sienta bien a mi voz”, fue el mensaje que envió en un audio a La Mañana con Moria (El Trece).

Cuál fue el picante gesto de Sabrina Rojas contra Griselda Siciliani tras la infidelidad de Luciano Castro

La confirmación de la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani, tras la aparición de unos audios con una joven danesa de 28 años, sacudió de inmediato al mundo del espectáculo. La noticia no tardó en generar repercusiones y comentarios en todos los ámbitos.

En medio de la polémica, Siciliani sorprendió con su reacción. En lugar de mostrarse ofendida, eligió respaldar a su pareja con un mensaje conciliador. Aseguró que lo conoce en profundidad y prefirió restarle dramatismo al escándalo. Desde ese momento comenzaron a circular rumores que hablaban de una relación con reglas propias, más flexible y no tan convencional. Castro, sin embargo, rechazó esas versiones de manera tajante.

Por otro lado, Sabrina Rojas no dejó pasar el tema. Desde su rol de conductora en SQP (América TV), lo abordó con profesionalismo y sin mezclar cuestiones personales respecto del padre de sus hijos y su actual pareja. Aunque en televisión mantuvo la distancia, en redes sociales dejó un gesto llamativo: un “like” en una publicación donde una influencer recreaba la actitud de Griselda frente a la controversia.

En ese video, la joven interpreta: “Lo que pasó es que fue una pavada, viste cómo es él. Siempre fue así. Lo conozco desde la secundaria: le mandaba cartitas a las chicas y yo me enojaba, pero después lo entendí. Es algo de él, no es mío. ¿Por qué me voy a hacer problema si lo hizo él y no yo?”.

La escena continúa trazando un paralelismo con la postura de la actriz: “Lo conocés. Es su esencia, ¿qué voy a hacer? No lo voy a cambiar. Lo elijo así. Pareja abierta, no. Una vez se lo propuse para que él se sienta más cómodo, pero me dijo algo así como: ‘yo sí y vos no’. Algo unilateral. Esos términos que son nuevos, que se usan ahora. ¿Cómo me voy a ofender?”.

Incluso hubo espacio para mencionar el famoso audio en gallego: "Es un mensajito. Lo estoy escuchando todo el tiempo, con esa tonada. Me acuerdo que en su momento él me mandaba esos mensajitos hace unos años y así me conquistó". Y la interpretación concluye con una frase que resume la situación: "Son cosas de hombres. Son así".