7 años del ARA San Juan: pocas respuestas, un juicio en espera y las dudas sobre la responsabilidad política de Macri

Los imputados son el ex jefe de Operaciones de la Armada, capitán de Fragata Hugo Miguel Correa; el Jefe de Estado Mayor del Comando de la Fuerza Submarinos, capitán de Navío Héctor Aníbal Alonso; el ex titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA) Luis Enrique López Mazzeo y el ex comandante de la fuerza de Submarinos, capitán de Navío Claudio Villamide.