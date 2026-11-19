En el Centro de Convenciones de Córdoba, en el marco del IV Foro de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica, que se desarrolló hasta el miércoles 18, se contó con la presencia de destacadas autoridades internacionales, nacionales y locales, entre ellas el coordinador de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, Raúl Valdés Cotera; el secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana, Luis González; el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini; el ministro de Educación de la provincia de Córdoba, Horacio Ademar Ferreyra; el regidor del municipio de La Paz (Baja California Sur, México), Félix Almendáriz; y la secretaria de Educación de la Municipalidad de Córdoba, Alicia La Terza.