Marta Fort anunció su separación de Juan Manuel Ramírez después de cinco meses de noviazgo a través de un picante posteo desde las redes sociales.
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Juan Manuel Ramírez habló para el programa Intrusos y se refirió a las declaraciones de Marta Fort tras la separación y dio picantes detalles del vínculo.
Marta Fort anunció su separación de Juan Manuel Ramírez después de cinco meses de noviazgo a través de un picante posteo desde las redes sociales.
"Quiero comunicar como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja. Mi vida y exposición es mucha información para inseguros", indicó con firmeza la joven.
Lo cierto es que en medio de la sorpresa por la noticia y las versiones que circularon en torno a la ruptura, el uruguayo dio su versión en audios que envió para el programa Intrusos (América Tv).
"Yo jamás en mi vida le dije me hace sentir inseguro que tengas más plata que yo. Eso no es nada nuevo, o sea, es la hija de Ricardo Fort. Jamás en mi vida puede llegar a ser una inseguridad para mí que ella tenga más plata que yo", comenzó Juan Manuel.
Remarcó que era siempre él quien viajaba para verla: "Cuando yo me vine ella no estaba abierta a venir a Uruguay porque supuestamente no podía por su agenda. Yo la conozco a ella hace seis meses y el que estuvo siempre yendo fui yo cuatro veces por mes todas las semanas".
En otra parte del relato, Juan Manuel Ramírez precisó que las constantes salidas nocturnas que planteaba hacer Marta Fort, el dinero que debí gastar y el poco descanso que tenía repercutieron negativamente en su entrenamiento y el trabajo.
"Llegó un momento por cómo es Marta y las cosas que le gusta hacer que yo no me entendí con ella y le dije que no me sentía cómodo y me sentía desenfocado en mi trabajo. A mí me va bien económicamente pero si me vas a comparar con Marta no me va bien y creo que a ninguno le iría. Vivo bien, tengo mis cosas y vivo solo", aseguró.
Y dejó en claro: "Las veces que he ido a Argentina jamás me pagó algo. Se llena mucho la boca que ella paga todo pero conmigo jamás pagó nada. La única vez que pagó fue cuando salimos a comer y estaba Marisa, la madrina de ella. Después siempre pagaba todo yo".
"Las salidas a comer de Marta son a lugares lindos y salen de 500 a mil dólares por comida, yo ya no disfruto esa comida. Una comida de 150 dólares me parece bien y ya más me parece una estupidez porque a mí me cuesta hacer la plata, yo no tnego la vida resuelta como ella", continuó Juan Manuel su decargo.
A su vez, explicó qué le planteó a Marta Fort al no sentirse pleno en el vínculo: "Ella no se puede sentir mal si yo digo que me siento desenfocado y que no estoy contento en cómo está la relación. Toma alcohol de lunes a lunes y yo soy una persona súper deportista y yo no salgo de joda, me levanto a las 7 de la mañana".
"Entonces si tengo que salir de jueves a domingo y después a las 7 te toca el hombro y te dice vamos a entrenar. No, yo no puedo porque me levanto cansado porque no estoy acostumbrado a eso", concluyó el vendedor de autos.