Remarcó que era siempre él quien viajaba para verla: "Cuando yo me vine ella no estaba abierta a venir a Uruguay porque supuestamente no podía por su agenda. Yo la conozco a ella hace seis meses y el que estuvo siempre yendo fui yo cuatro veces por mes todas las semanas".

Las diferencias que derivaron en la separación de Marta Fort y Juan Manuel

En otra parte del relato, Juan Manuel Ramírez precisó que las constantes salidas nocturnas que planteaba hacer Marta Fort, el dinero que debí gastar y el poco descanso que tenía repercutieron negativamente en su entrenamiento y el trabajo.

"Llegó un momento por cómo es Marta y las cosas que le gusta hacer que yo no me entendí con ella y le dije que no me sentía cómodo y me sentía desenfocado en mi trabajo. A mí me va bien económicamente pero si me vas a comparar con Marta no me va bien y creo que a ninguno le iría. Vivo bien, tengo mis cosas y vivo solo", aseguró.

Y dejó en claro: "Las veces que he ido a Argentina jamás me pagó algo. Se llena mucho la boca que ella paga todo pero conmigo jamás pagó nada. La única vez que pagó fue cuando salimos a comer y estaba Marisa, la madrina de ella. Después siempre pagaba todo yo".

"Las salidas a comer de Marta son a lugares lindos y salen de 500 a mil dólares por comida, yo ya no disfruto esa comida. Una comida de 150 dólares me parece bien y ya más me parece una estupidez porque a mí me cuesta hacer la plata, yo no tnego la vida resuelta como ella", continuó Juan Manuel su decargo.

A su vez, explicó qué le planteó a Marta Fort al no sentirse pleno en el vínculo: "Ella no se puede sentir mal si yo digo que me siento desenfocado y que no estoy contento en cómo está la relación. Toma alcohol de lunes a lunes y yo soy una persona súper deportista y yo no salgo de joda, me levanto a las 7 de la mañana".

"Entonces si tengo que salir de jueves a domingo y después a las 7 te toca el hombro y te dice vamos a entrenar. No, yo no puedo porque me levanto cansado porque no estoy acostumbrado a eso", concluyó el vendedor de autos.