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Javier Milei reunió al Gabinete y puso el foco en las elecciones brasileñas y España

El Presidente encabezó una reunión con sus ministros en la que analizó el triunfo de Flavio Bolsonaro en primera vuelta y el llamado del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a comicios anticipados.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Javier Milei encabezó una nueva reunión de gabinete en Casa Rosada (Foto: archivo).

Javier Milei encabezó una nueva reunión de gabinete en Casa Rosada (Foto: archivo).

El presidente Javier Milei encabezó este lunes una reunión de gabinete en la Casa Rosada, en la que se analizaron distintos temas de la agenda nacional e internacional. Entre los principales ejes estuvieron el resultado de las elecciones en Brasil, la situación política de España, el reclamo argentino de soberanía sobre las islas Malvinas y la situación de la economía local.

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El presidente finalizó su agenda en Francia tras participar de la Argentina Week, donde el Gobierno destacó compromisos de inversión por más de US$27.000 millones. (Foto: Presidencia)

Durante el encuentro, el mandatario también repasó los principales indicadores económicos y el impacto de los distintos shocks internacionales sobre la Argentina.

Milei analizó las elecciones en Brasil y habló del “plan platita” de Lula

Uno de los temas centrales de la reunión fueron las elecciones presidenciales en Brasil. Según se informó oficialmente, Milei se mostró muy satisfecho con el resultado, al que calificó como “un gran triunfo” del ultraderechista Flavio Bolsonaro.

En ese contexto, el Presidente señaló que, durante el último tramo de la campaña, el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva desplegó un “plan platita” que no tuvo el efecto esperado.

Para Milei, el resultado electoral demuestra que ese tipo de medidas responden a “recetas del pasado” y no permiten explicar los resultados electorales.

Otro de los temas internacionales analizados por Milei tras el regreso de la gira por Francia fue la situación política de España luego de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la convocatoria a elecciones anticipadas.

En ese marco, Milei confirmó que viajará a ese país el 19 de octubre y que el 21 participará en Madrid de una serie de actividades.

Tras el regreso al pa&iacute;s despu&eacute;s de su gira por Francia, Milei reuni&oacute; a sus ministros (Foto: archivo).

Tras el regreso al país después de su gira por Francia, Milei reunió a sus ministros (Foto: archivo).

Malvinas, economía y los shocks internacionales

Durante la reunión, el canciller Pablo Quirno realizó un repaso de las últimas medidas vinculadas con el reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas.

El canciller informó sobre el avance del pedido de arbitraje internacional y las acciones que lleva adelante la Argentina en el plano geopolítico para sostener su reclamo ante el Reino Unido.

En el plano económico, Milei repasó los avances registrados durante la gestión y puso especial énfasis en los datos de recaudación correspondientes a septiembre, que anticipó como “muy positivos”.

El Presidente también analizó el impacto de los distintos shocks internacionales sobre la economía argentina. Entre ellos, mencionó el elevado precio del petróleo y la tensión sobre la oferta global, además de las altas tasas de interés de Estados Unidos.

En ese escenario, Milei destacó que, pese a los vaivenes de la economía mundial, "la Argentina continúa siendo uno de los países que más crece".

La invitación de Milei un economista internacional

Durante la segunda parte de la reunión participó el economista Alberto Ades, doctor en Economía por la Universidad de Harvard, quien presentó ante el Gabinete su último trabajo, “El mundo que ya llegó. Geopolítica, deuda y mercados: el cambio de régimen ya se puede medir”.

Ades expuso sobre la situación económica global y los desafíos que enfrenta el mundo a partir de 2022, año que identifica como un punto de quiebre.

También analizó la posición de la Argentina frente a ese nuevo escenario y su potencial para consolidarse como proveedor estratégico de Occidente en materia de alimentos, energía y minerales.

De la reunión participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el vocero presidencial, Adrián Ravier; la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el economista Alberto Ades.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Reunión de Gabinete: Javier Milei analizó elecciones en Brasil, España, el reclamo por Malvinas y la economía.
  • Economía y Shocks: Se repasaron indicadores económicos, el impacto de precios de petróleo y tasas de interés de EE.UU.
  • Economista Internacional: Alberto Ades expuso sobre geopolítica, deuda y mercados globales en la reunión.
Resumen generado por Thinkindot AI
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