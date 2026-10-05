Javier Milei reunió al Gabinete y puso el foco en las elecciones brasileñas y España

Para Milei, el resultado electoral demuestra que ese tipo de medidas responden a “recetas del pasado” y no permiten explicar los resultados electorales.

Otro de los temas internacionales analizados por Milei tras el regreso de la gira por Francia fue la situación política de España luego de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la convocatoria a elecciones anticipadas.

En ese marco, Milei confirmó que viajará a ese país el 19 de octubre y que el 21 participará en Madrid de una serie de actividades.

Tras el regreso al país después de su gira por Francia, Milei reunió a sus ministros (Foto: archivo).

Malvinas, economía y los shocks internacionales

Durante la reunión, el canciller Pablo Quirno realizó un repaso de las últimas medidas vinculadas con el reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas.

El canciller informó sobre el avance del pedido de arbitraje internacional y las acciones que lleva adelante la Argentina en el plano geopolítico para sostener su reclamo ante el Reino Unido.

En el plano económico, Milei repasó los avances registrados durante la gestión y puso especial énfasis en los datos de recaudación correspondientes a septiembre, que anticipó como “muy positivos”.

El Presidente también analizó el impacto de los distintos shocks internacionales sobre la economía argentina. Entre ellos, mencionó el elevado precio del petróleo y la tensión sobre la oferta global, además de las altas tasas de interés de Estados Unidos.

En ese escenario, Milei destacó que, pese a los vaivenes de la economía mundial, "la Argentina continúa siendo uno de los países que más crece".

La invitación de Milei un economista internacional

Durante la segunda parte de la reunión participó el economista Alberto Ades, doctor en Economía por la Universidad de Harvard, quien presentó ante el Gabinete su último trabajo, “El mundo que ya llegó. Geopolítica, deuda y mercados: el cambio de régimen ya se puede medir”.

Ades expuso sobre la situación económica global y los desafíos que enfrenta el mundo a partir de 2022, año que identifica como un punto de quiebre.

También analizó la posición de la Argentina frente a ese nuevo escenario y su potencial para consolidarse como proveedor estratégico de Occidente en materia de alimentos, energía y minerales.

De la reunión participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el vocero presidencial, Adrián Ravier; la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el economista Alberto Ades.