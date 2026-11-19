Italia ya avanzó en la contratación de unidades basadas en esta plataforma para su Marina militar, destinadas a vigilancia marítima, protección de rutas comerciales y control de su zona económica exclusiva.

El fabricante, en su página oficial dice sobre este tipo de naves de combate:

La FCX20 es una corbeta avanzada, con un diseño moderno y sistemas tecnológicos de última generación a bordo.

El buque está equipado con un potente sistema de combate, que le permite operar en aguas azules (alta mar), perfectamente integrado en un Grupo de Tareas de Combate.

En su configuración de combate completo (Full Combat), la embarcación puede desempeñarse eficazmente en todos los dominios.

La nave cuenta con un elevado nivel de redundancia de sus sistemas y excelentes estándares de supervivencia.

Su concepción, diseñado para ofrecer una gran autonomía y amplios rangos operativos, junto con una notable flexibilidad, garantiza que esté preparada para cumplir misiones en todo tipo de condiciones de operación.

El fabricante consigna que se trata de una plataforma ampliamente probada, que comparte su diseño básico con la versión de patrullaje que ya es utilizada por la Marina de ese país.

Los principales aspectos de las fragatas italianas que la Armada Argentina quiere para renovar su flota. (foto: Genitleza Fincantieri)

Cómo son las fragatas con las que se modernizará la Armada Argentina

Uno de los puntos de mayor interés en el acercamiento entre Argentina e Italia es la posibilidad de avanzar en la incorporación de buques de nueva construcción para la Armada Argentina. En ese escenario, la FCX20, desarrollada por el astillero italiano Fincantieri, aparece como una alternativa tecnológica para fortalecer las capacidades de vigilancia marítima y combate de la fuerza.

La FCX20 es un buque de diseño moderno que cuenta con una cubierta de vuelo y capacidad para operar helicópteros, además de sistemas modulares que permiten adaptar la embarcación a diferentes tipos de misiones, tanto de defensa como de ataque.

Un antecedente importante es que Italia ya avanzó en la contratación de unidades de nueva generación basadas en esta plataforma para su Marina militar. El programa contempla buques destinados a la vigilancia marítima, la protección de las rutas comerciales y el control de su zona económica exclusiva. Justamente, el anuncio se hace en medio de la disputa entre la Argentina y el Reino Unido por la potestad de la explotación de recursos pesqueros y petroleros.

La posibilidad de construir nuevos buques para Argentina tiene una importancia particular porque permitiría incorporar unidades diseñadas desde el comienzo para responder a las necesidades operativas de la Armada, en lugar de depender exclusivamente de la adquisición de embarcaciones usadas.

Su eventual incorporación debe entenderse como una alternativa que podría desarrollarse en el marco del nuevo acercamiento bilateral.

El ministerio de Defensa argentino, también destacó la importancia de la renovación de la flota de la Armada. (Foto: Cuenta del Min. de Defensa)

La renovación naval, una prioridad estratégica para la Argentina

La necesidad de modernizar la Armada Argentina responde a un problema estructural. Una parte importante de sus principales buques de combate acumula varias décadas de servicio, mientras que la fuerza necesita recuperar capacidades para garantizar la vigilancia y protección de sus espacios marítimos.

En este contexto, el proyecto de Presupuesto 2027 contempla una autorización de endeudamiento de hasta US$1.200 millones para la incorporación de fragatas multipropósito. La planificación naval también considera la necesidad de renovar los medios de superficie y recuperar capacidades de combate.

Las fragatas italianas para la Argentina.(foto: Fincantieri)

La cooperación con Italia podría convertirse en una herramienta importante para avanzar en ese proceso, especialmente por la experiencia de su industria naval y la capacidad tecnológica de empresas como Fincantieri y Leonardo.

Estas embarcaciones tienen otro elemento a favor: ya tiene experiencias militares adquiridas por Italia en operaciones de la OTAN y la Unión Europea, así como en actividades antárticas.

La alianza con Italia abre una nueva oportunidad para que Argentina recupere capacidades estratégicas y vuelva a proyectar su poder naval en el Atlántico Sur. La eventual incorporación de buques de nueva construcción, junto con la transferencia de conocimientos y la cooperación industrial podría convertirse en uno de los pilares de ese proceso de modernización.