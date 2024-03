A lo Bukele: el mensaje desafiante del gobernador Pullaro a los narcos en Rosario

“Tenemos un plan de Seguridad, sabemos cómo llevarlo adelante y estamos trabajando para eso. Desde las cárceles salen las órdenes para hacerle la vida imposible a los santafesinos. Se terminó el tiempo de home office liberado, sin control y con empleados penitenciarios que eran apercibidos si molestaban a los presos”, expresó.

“No vamos a retroceder ante las amenazas. Tenemos el mandato del pueblo santafesino para restaurar la tranquilidad de los vecinos. Los presos están presos, no vamos a aceptar ninguna extorsión y si no lo entienden, cada vez la van a pasar peor”, finalizó.

El allanamiento sorpresivo contra los narcos en Rosario

720.webp

El Servicio Penitenciario de Santa Fe hizo una requisa en cuatro pabellones de la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero, donde se encuentran detenidos sicarios y operadores de segunda línea de las bandas narcos que operan en Rosario.

Fue luego que se produjera un ataque a tiros en la zona de Circunvalación a un micro que llevaba penitenciarios, donde hubo un herido de bala.