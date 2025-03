La contundente reacción de Jésica Cirio ante los rumores de reconciliación con Martín Insaurralde

En el programa A la tarde, América Tv, Cora Debarbieri contó detalles de la información que dio Vicky Xipolitakis sobre un posible acercamiento entre Cirio e Insaurralde.

Embed

"Fue un rumor que surgió ayer, Victoria Xipolitakis dio esta noticia, dijo que lo chequeó con tres fuentes. Hablé con Victoria y me dijo que las fuentes son muy confiables", explicó la periodista.

Y comentó que ella intentó comunicarse con Jésica Cirio por este tema pero no tuvo respuesta alguna: "Lo que le llama la atención es que le escribí a Jesica Cirio, me leyó el mensaje y no me lo contestó. Digo, estamos hablando de un tema delicado para que ella no quiera contestar".

"Los dos son padres. A lo mejor los ves en una situación familiar y se habla de otra cosa", observó Luis Ventura sobre el tema. Y la panelista expresó: "Acá se habla de volver amorosamente, no como situación familiar".

No obstante, desde el entorno cercano de la modelo desmienten rotundamente cualquier tipo de reconciliación con Insaurralde, luego de la separación ocurrida a fines de 2022 y el divorcio concretado a mediados de 2023.

jesica cirio martin insaurralde 1.jpg

Se conoció el preocupante estado de Jésica Cirio tras la detención de Elías Piccirillo

Elías Piccirillo se encuentra detenido en el penal de Ezeiza tras ser imputado por estar detrás de un falso operativo policial que terminó con la detención de Francisco Hauque y su pareja, Anahí Aquino, en el marco de una millonaria deuda que mantenían.

En este contexto, el abogado de Jésica Cirio contó el mal momento que vive la modelo tras la detención de su ex marido y aclaró cuál es su presente judicial respecto a este tema.

“No hay ningún tipo de prueba ni de evidencia que direccione la investigación hacia Jesica Cirio por parte de la fiscalía ni del Juzgado", precisó Claudio Caffarello en charla con TN Central.

Sobre los testimonios de la parte denunciante que vinculan a Cirio en las maniobras de Piccirillo, el letrado explicó: “¿Sabés qué es lo que me llama más la atención? Que todo ese tipo de declaraciones las dejan consignadas en los medios, pero no en el expediente".

"Y hasta donde yo sé y aprendí en la facultad, las defensas son en los expedientes. Sería bárbaro que todo lo que dice Hauque, su abogado lo vuelque en el expediente, porque la verdad que yo no lo vi”, continuó.

Sobre por qué se separó de Elías Piccirrillo, el abogado de Jésica Cirio comentó: "Es una decisión personal de ella, no pregunto por qué se divorcia".

“Ella judicialmente no está ni investigada ni imputada por ningún tipo de participación en la conducta que, sí, sabemos todos, se le imputa a un marido, por qué lo digo así, porque ya los trámites de divorcio están iniciados”, confirmó Caffarello.

Y contó cómo está anímicamente su clienta con todo este escandaloso tema que la involucra: “Ella está conmovida, conmocionada. No es una situación fácil. Es lo que vive y está afrontándola. Es muy fuerte lo que está viviendo. Es una situación ajena que la salpica desde lo público, lo mediático".