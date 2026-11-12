El Gobierno acelera la reforma electoral y busca avanzar con los cambios en las PASO antes de diciembre

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se mostró optimista sobre los tiempos legislativos. "Creo que en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores", afirmó este jueves.

Para aprobar una reforma electoral se necesita mayoría absoluta en ambas cámaras: 37 votos en el Senado y 129 en Diputados. El calendario también juega en contra del oficialismo, ya que varias provincias desdoblarán sus elecciones y la Cámara Nacional Electoral advirtió sobre la importancia de no modificar las reglas electorales durante el año de los comicios.

Qué cambios propone la reforma electoral del Gobierno

El proyecto de Reforma Electoral Integral fue enviado por el Poder Ejecutivo el 22 de abril y contiene 79 artículos. Durante los últimos meses tuvo dos reuniones de comisión, sin avances, debido a los reclamos de los aliados para tratar por separado el capítulo de ficha limpia, que busca impedir candidaturas de personas condenadas por corrupción y otros delitos graves.

Además de los cambios en las PASO, la iniciativa propone modificaciones al régimen de partidos políticos. Entre ellas, eleva los requisitos de afiliación para obtener y conservar la personería jurídica y establece que los partidos nacionales deberán tener representación en al menos diez distritos, en lugar de los cinco actuales.

También modifica el piso electoral para conservar la personería: propone que las agrupaciones no alcancen el 3% de los votos en dos elecciones nacionales consecutivas como causal de pérdida, frente al 2% vigente.

En cuanto a la Boleta Única de Papel, incorpora un casillero para votar la lista completa de una agrupación política con una sola marca.

Otro capítulo introduce cambios en el financiamiento partidario. Los partidos podrían renunciar al aporte público anual y deberían destinar al menos el 10% de esos fondos a capacitación y formación de dirigentes, cuando actualmente el porcentaje es del 20%.

La propuesta también amplía los límites para recibir aportes privados y establece prohibiciones para donaciones de personas o empresas condenadas o procesadas por delitos como lavado de activos, narcotráfico y contrabando.

Por último, plantea que la Cámara de Diputados designe a los parlamentarios del Mercosur según la proporcionalidad de los bloques y deroga la obligación de los medios audiovisuales de ceder espacios de programación para la publicidad electoral durante las campañas.