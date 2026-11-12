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El Gobierno acelera la reforma electoral y busca avanzar con los cambios en las PASO antes de diciembre

La Libertad Avanza convocó a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para el próximo martes y aspira a conseguir dictamen esa semana.

El Gobierno busca acelerar el debate de la reforma electoral en el Congreso

El Gobierno busca acelerar el debate de la reforma electoral en el Congreso, con cambios en las PASO y el sistema de partidos políticos de cara a las elecciones de 2027. (Foto: archivo).

A dos semanas del cierre de las sesiones ordinarias, el Gobierno busca avanzar con la reforma electoral y modificar el sistema de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a 2027. La estrategia de La Libertad Avanza (LLA) apunta a conseguir la media sanción en el Senado antes de diciembre y llevar el proyecto a Diputados durante las sesiones extraordinarias.

Leé también Ley de discapacidad: el Senado avanzó con el dictamen y el proyecto quedó habilitado para su debate en el recinto
El Senado avanzó con el dictamen de la ley de discapacidad. (Foto: archivo)

El primer paso será el próximo martes, cuando se reúna la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador fueguino Agustín Coto. El encuentro fue convocado para las 15 en el Salón Illia y el oficialismo buscará firmar dictamen durante esa semana. Si consigue el respaldo de los bloques aliados, intentará llevar la iniciativa al recinto el jueves 26.

La decisión se terminó de delinear este miércoles, durante una reunión entre el armador libertario Eduardo "Lule" Menem y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. El funcionario quedó a cargo de negociar con los senadores que responden a gobernadores aliados y reunir las voluntades necesarias para avanzar con el proyecto.

Las negociaciones se desarrollaron durante meses sin resultados concretos y con diferencias entre los bloques dialoguistas. Uno de los principales interrogantes es si el Gobierno conseguirá los votos para eliminar las PASO o si deberá conformarse con una alternativa menos ambiciosa, como su suspensión.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se mostró optimista sobre los tiempos legislativos. "Creo que en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores", afirmó este jueves.

Para aprobar una reforma electoral se necesita mayoría absoluta en ambas cámaras: 37 votos en el Senado y 129 en Diputados. El calendario también juega en contra del oficialismo, ya que varias provincias desdoblarán sus elecciones y la Cámara Nacional Electoral advirtió sobre la importancia de no modificar las reglas electorales durante el año de los comicios.

Qué cambios propone la reforma electoral del Gobierno

El proyecto de Reforma Electoral Integral fue enviado por el Poder Ejecutivo el 22 de abril y contiene 79 artículos. Durante los últimos meses tuvo dos reuniones de comisión, sin avances, debido a los reclamos de los aliados para tratar por separado el capítulo de ficha limpia, que busca impedir candidaturas de personas condenadas por corrupción y otros delitos graves.

Además de los cambios en las PASO, la iniciativa propone modificaciones al régimen de partidos políticos. Entre ellas, eleva los requisitos de afiliación para obtener y conservar la personería jurídica y establece que los partidos nacionales deberán tener representación en al menos diez distritos, en lugar de los cinco actuales.

También modifica el piso electoral para conservar la personería: propone que las agrupaciones no alcancen el 3% de los votos en dos elecciones nacionales consecutivas como causal de pérdida, frente al 2% vigente.

En cuanto a la Boleta Única de Papel, incorpora un casillero para votar la lista completa de una agrupación política con una sola marca.

Otro capítulo introduce cambios en el financiamiento partidario. Los partidos podrían renunciar al aporte público anual y deberían destinar al menos el 10% de esos fondos a capacitación y formación de dirigentes, cuando actualmente el porcentaje es del 20%.

La propuesta también amplía los límites para recibir aportes privados y establece prohibiciones para donaciones de personas o empresas condenadas o procesadas por delitos como lavado de activos, narcotráfico y contrabando.

Por último, plantea que la Cámara de Diputados designe a los parlamentarios del Mercosur según la proporcionalidad de los bloques y deroga la obligación de los medios audiovisuales de ceder espacios de programación para la publicidad electoral durante las campañas.

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