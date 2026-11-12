Inflación de alimentos: cuáles fueron los productos que más aumentaron en octubre

De acuerdo con el informe del organismo estadístico, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división que más incidió en la variación mensual del IPC en cinco regiones: Cuyo, GBA, Noreste, Noroeste y Pampeana. Dentro del rubro, se destacaron las subas en verduras, tubérculos y legumbres, y en pan y cereales.

En Patagonia, en cambio, la mayor incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, principalmente por los aumentos en el gas y los alquileres.

Los 10 alimentos que más aumentaron en octubre

El mayor incremento del mes correspondió al zapallo anco, que subió un 58,2% respecto de septiembre. También se destacaron las subas de la cebolla (25,2%), la papa (24,4%), el limón (21,6%) y la batata (21,6%).

El listado de los diez productos que más aumentaron se completa con:

Arroz blanco simple: 4,8%.

Huevos de gallina: 4,6%.

Leche en polvo entera: 4,5%.

Pan de mesa: 4,1%.

Queso pategrás: 3,2%.

Qué alimentos bajaron de precio en octubre

En contrapartida, algunos productos registraron bajas durante octubre. La caída más pronunciada fue la del tomate redondo, que retrocedió un 11% frente al mes anterior.

También disminuyeron los precios de la banana (8,4%), la lechuga (3,7%) y la naranja (3,6%). Entre las carnes, el pollo entero bajó un 1,1%, mientras que la paleta retrocedió un 0,7% y la nalga, un 0,4%.

El listado de productos con bajas se completó con las galletitas dulces envasadas sin relleno (-0,4%) y el jamón cocido (-0,3%).