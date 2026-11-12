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Inflación de alimentos: cuáles fueron los productos que más aumentaron en octubre

La suba de precios del rubro fue del 2%, por debajo del IPC general, que marcó un 2,2%. El zapallo anco encabezó los aumentos del mes, mientras que el tomate redondo registró la mayor baja.

Cuáles fueron los alimentos que más aumentaron. (Foto: archivo).

Cuáles fueron los alimentos que más aumentaron. (Foto: archivo).

La inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas llegó al 2% en octubre, según informó este jueves el INDEC. El incremento quedó 0,2 puntos porcentuales por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que registró una suba del 2,2% durante el mismo período.

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La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,9% en octubre y acumuló un 26,1% en lo que va del año. (Foto: archivo)

Aunque el aumento del rubro fue inferior al nivel general, los precios de los alimentos tienen un peso importante en el presupuesto de los hogares, especialmente en los sectores de menores ingresos, que destinan una mayor proporción de sus recursos a cubrir las necesidades básicas.

El zapallo anco encabez&oacute; las subas de octubre, con un aumento del 58,2%. La cebolla, la papa, el lim&oacute;n y la batata tambi&eacute;n estuvieron entre los alimentos que m&aacute;s se encarecieron. (Fuente: Indec).

El zapallo anco encabezó las subas de octubre, con un aumento del 58,2%. La cebolla, la papa, el limón y la batata también estuvieron entre los alimentos que más se encarecieron. (Fuente: Indec).

En los primeros diez meses del año, los alimentos y bebidas no alcohólicas acumularon un incremento del 27%, 0,7 puntos por encima de la inflación general, que alcanzó el 26,3% entre enero y octubre.

El comportamiento de los precios fue dispar entre las regiones del país. Cuyo registró el mayor aumento mensual, con un 2,6%, seguida por el Noreste (2,3%), la región Pampeana (2,1%), el Gran Buenos Aires (1,9%), el Noroeste (1,8%) y la Patagonia (1,6%).

De acuerdo con el informe del organismo estadístico, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división que más incidió en la variación mensual del IPC en cinco regiones: Cuyo, GBA, Noreste, Noroeste y Pampeana. Dentro del rubro, se destacaron las subas en verduras, tubérculos y legumbres, y en pan y cereales.

En Patagonia, en cambio, la mayor incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, principalmente por los aumentos en el gas y los alquileres.

Los 10 alimentos que más aumentaron en octubre

El mayor incremento del mes correspondió al zapallo anco, que subió un 58,2% respecto de septiembre. También se destacaron las subas de la cebolla (25,2%), la papa (24,4%), el limón (21,6%) y la batata (21,6%).

El listado de los diez productos que más aumentaron se completa con:

  • Arroz blanco simple: 4,8%.

  • Huevos de gallina: 4,6%.

  • Leche en polvo entera: 4,5%.

  • Pan de mesa: 4,1%.

  • Queso pategrás: 3,2%.

Qué alimentos bajaron de precio en octubre

En contrapartida, algunos productos registraron bajas durante octubre. La caída más pronunciada fue la del tomate redondo, que retrocedió un 11% frente al mes anterior.

También disminuyeron los precios de la banana (8,4%), la lechuga (3,7%) y la naranja (3,6%). Entre las carnes, el pollo entero bajó un 1,1%, mientras que la paleta retrocedió un 0,7% y la nalga, un 0,4%.

El listado de productos con bajas se completó con las galletitas dulces envasadas sin relleno (-0,4%) y el jamón cocido (-0,3%).

En pocas palabras

  • Servicios públicos: Registraron la mayor suba interanual (51,1%) por tarifas y subsidios.
  • Educación y comunicación: También superaron el promedio, con alzas del 39,4% y 36,9% respectivamente.
  • Precios futuros: Se espera continuidad en alzas de tarifas, con posible desaceleración en verduras y suba en carne.
Resumen generado por Thinkindot AI
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