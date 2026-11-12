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El Banco Central compró US$ 103 millones, el mayor monto de noviembre

La autoridad monetaria concretó su mayor adquisición de divisas en más de tres semanas y acumuló US$183 millones en noviembre. Sin embargo, las reservas internacionales retrocedieron US$257 millones y cerraron en US$49.073 millones. En los mercados financieros, el dólar mayorista subió y el contado con liquidación avanzó más de 1%.

El Banco Central compró US$ 103 millones

El Banco Central compró US$ 103 millones, pero las reservas cayeron por la baja del oro. (Foto: archivo).

El Banco Central de la República Argentina(BCRA) compró US$ 103 millones este jueves, la mayor adquisición de divisas en más de tres semanas. La operación le permitió acelerar el ritmo de acumulación durante el mes, aunque no alcanzó para evitar una nueva caída de las reservas internacionales, que retrocedieron US$ 257 millones y finalizaron la jornada en US$ 49.073 millones, principalmente por la baja en la cotización del oro.

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El Banco Central compró más de US$ 1.000 millones en octubre y acumula US$ 15.569 millones en 2026. (Foto: archivo).

Las compras del organismo representaron cerca del 21% de los US$ 493 millones negociados en el mercado de contado. El porcentaje superó ampliamente el 7% registrado en la rueda anterior, cuando la autoridad monetaria había adquirido US$29 millones.

Con este resultado, el saldo positivo de noviembre llegó a US$ 183 millones, mientras que las compras acumuladas durante 2026 alcanzaron los US$ 16.151 millones. De todos modos, el ritmo de adquisición de divisas todavía se mantiene por debajo del registrado en octubre.

Durante ese mes, el BCRA sumó US$ 1.396 millones, casi el triple de los US$ 473 millones comprados en septiembre. En los períodos anteriores, las adquisiciones habían sido de US$ 768 millones en agosto, US$ 2.162 millones en julio, US$ 1.418 millones en junio, US$ 2.596 millones en mayo, US$ 2.769 millones en abril, US$ 1.671 millones en marzo, US$ 1.557 millones en febrero y US$ 1.158 millones en enero.

El promedio diario de compras de noviembre se ubicó en US$ 31 millones, por encima de los US$ 22 millones de septiembre, aunque lejos de los US$ 66 millones de octubre. La evolución se da luego de un comienzo de mes con menor intervención oficial y una mayor demanda de cobertura cambiaria.

El saldo positivo de noviembre lleg&oacute; a US$ 183 millones. (Foto: archivo)

El saldo positivo de noviembre llegó a US$ 183 millones. (Foto: archivo)

La caída del oro impactó en las reservas

A pesar de las compras del Central, las reservas internacionales brutas disminuyeron US$ 257 millones y cerraron en US$ 49.073 millones. El principal factor señalado fue el retroceso de la cotización del oro, que cayó 2,80% y generó una pérdida estimada de US$ 225 millones en el valor de los activos internacionales.

La baja se produjo en una jornada de fortalecimiento del dólar a nivel global. El índice DXY avanzó 0,65%, mientras que el euro retrocedió 0,63%, la libra esterlina cayó 0,46% y el yen perdió 0,71%.

La cotizaci&oacute;n del oro&nbsp;cay&oacute; 2,80% y gener&oacute; una p&eacute;rdida estimada de US$ 225 millones en el valor de los activos internacionales. (Foto: archivo)

La cotización del oro cayó 2,80% y generó una pérdida estimada de US$ 225 millones en el valor de los activos internacionales. (Foto: archivo)

De esta manera, el efecto de la variación en el valor de los activos volvió a contrarrestar el impacto positivo de las compras de divisas realizadas por la autoridad monetaria.

Cómo cerraron el dólar y los mercados financieros

En el mercado cambiario, el dólar mayorista subió $1,50 y terminó en $1.545,50. En lo que va de noviembre, el tipo de cambio oficial acumuló un incremento de $11,50, equivalente al 0,7%.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP avanzó 0,40% y cerró en $1.584,20, mientras que el contado con liquidación (CCL) aumentó 1,21%, hasta los $1.686,31. La diferencia entre ambas cotizaciones se amplió al 6,45%.

Por su parte, el dólar blue se mantuvo en $1.565, con una brecha de 1,26% respecto del mayorista. En tanto, los contratos de dólar futuro registraron un avance promedio de 0,21%, con subas de 0,06% para noviembre, 0,19% para diciembre y 0,22% para enero de 2027.

El d&oacute;lar mayorista termin&oacute; en $1.545,50, mientras que&nbsp;el d&oacute;lar MEP cerr&oacute; en $1.584,20. (Foto: archivo)

El dólar mayorista terminó en $1.545,50, mientras que el dólar MEP cerró en $1.584,20. (Foto: archivo)

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos argentinos en dólares subieron en promedio 1,3%. La recuperación de los Bonares y Globales impulsó una baja de 27 puntos básicos en el riesgo país, que terminó en 829 unidades, luego de haber alcanzado los 867 puntos durante la mañana.

En sentido contrario, el índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 1,1% en moneda local y cerró en 82.526 puntos. Así, acumuló cinco ruedas consecutivas en baja.

Las acciones y los ADR de empresas argentinas que cotizan en Wall Street también registraron mayoría de resultados negativos. Las principales caídas fueron las de Satellogic, con un retroceso de 7,4%; Adecoagro, con 6,1%; Bioceres, con 4,6%; IRSA, con 4,5%; y Banco Macro, con 3,5%.

En pocas palabras

  • BCRA compró: El Banco Central compró US$ 103 millones, la mayor adquisición de divisas en más de tres semanas.
  • Reservas y oro: Las reservas internacionales retrocedieron US$ 257 millones, impactadas por la baja en la cotización del oro.
  • Dólar y mercados: El dólar mayorista subió a $1.545,50 y el contado con liquidación avanzó más de 1%.
Resumen generado por Thinkindot AI
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