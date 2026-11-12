El Banco Central compró US$ 103 millones, el mayor monto de noviembre

El promedio diario de compras de noviembre se ubicó en US$ 31 millones, por encima de los US$ 22 millones de septiembre, aunque lejos de los US$ 66 millones de octubre. La evolución se da luego de un comienzo de mes con menor intervención oficial y una mayor demanda de cobertura cambiaria.

El saldo positivo de noviembre llegó a US$ 183 millones. (Foto: archivo)

La caída del oro impactó en las reservas

A pesar de las compras del Central, las reservas internacionales brutas disminuyeron US$ 257 millones y cerraron en US$ 49.073 millones. El principal factor señalado fue el retroceso de la cotización del oro, que cayó 2,80% y generó una pérdida estimada de US$ 225 millones en el valor de los activos internacionales.

La baja se produjo en una jornada de fortalecimiento del dólar a nivel global. El índice DXY avanzó 0,65%, mientras que el euro retrocedió 0,63%, la libra esterlina cayó 0,46% y el yen perdió 0,71%.

La cotización del oro cayó 2,80% y generó una pérdida estimada de US$ 225 millones en el valor de los activos internacionales. (Foto: archivo)

De esta manera, el efecto de la variación en el valor de los activos volvió a contrarrestar el impacto positivo de las compras de divisas realizadas por la autoridad monetaria.

Cómo cerraron el dólar y los mercados financieros

En el mercado cambiario, el dólar mayorista subió $1,50 y terminó en $1.545,50. En lo que va de noviembre, el tipo de cambio oficial acumuló un incremento de $11,50, equivalente al 0,7%.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP avanzó 0,40% y cerró en $1.584,20, mientras que el contado con liquidación (CCL) aumentó 1,21%, hasta los $1.686,31. La diferencia entre ambas cotizaciones se amplió al 6,45%.

Por su parte, el dólar blue se mantuvo en $1.565, con una brecha de 1,26% respecto del mayorista. En tanto, los contratos de dólar futuro registraron un avance promedio de 0,21%, con subas de 0,06% para noviembre, 0,19% para diciembre y 0,22% para enero de 2027.

El dólar mayorista terminó en $1.545,50, mientras que el dólar MEP cerró en $1.584,20. (Foto: archivo)

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos argentinos en dólares subieron en promedio 1,3%. La recuperación de los Bonares y Globales impulsó una baja de 27 puntos básicos en el riesgo país, que terminó en 829 unidades, luego de haber alcanzado los 867 puntos durante la mañana.

En sentido contrario, el índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 1,1% en moneda local y cerró en 82.526 puntos. Así, acumuló cinco ruedas consecutivas en baja.

Las acciones y los ADR de empresas argentinas que cotizan en Wall Street también registraron mayoría de resultados negativos. Las principales caídas fueron las de Satellogic, con un retroceso de 7,4%; Adecoagro, con 6,1%; Bioceres, con 4,6%; IRSA, con 4,5%; y Banco Macro, con 3,5%.