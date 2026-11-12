Milei anticipó que buscará llevar la apertura comercial al 90% y defendió el impacto de la IA en el empleo

“Hoy hay más trabajo que nunca en la historia de la humanidad”, agregó. Según explicó, los avances tecnológicos reemplazan determinadas tareas, pero al mismo tiempo generan nuevas actividades y oportunidades laborales.

Milei destacó el potencial argentino para desarrollar la inteligencia artificial

El mandatario enumeró los recursos que considera estratégicos para que el país aproveche el crecimiento de la IA: energía, minerales críticos, capacidad de refrigeración para los centros de cómputo y capital humano.

En ese sentido, mencionó el potencial de Vaca Muerta, la energía nuclear, el cobre, el litio y el uranio, además de las condiciones climáticas del sur argentino. “Lo único que le falta al país eran reglas claras”, sostuvo, y definió el papel del Estado: “Nuestro trabajo es poner reglas claras y corrernos”.

También defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que establece beneficios y estabilidad fiscal, cambiaria y jurídica por 30 años. Según detalló, existen solicitudes por más de US$210.000 millones y proyectos aprobados por US$76.000 millones.

Además, aseguró que el sector energético pasó de registrar un déficit de US$10.000 millones en 2023 a un superávit superior a esa cifra y proyectó que podría alcanzar los US$30.000 millones en los próximos años.

La advertencia del papa León XIV sobre la inteligencia artificial y el empleo

Las declaraciones del Presidente llegaron pocos días después de que el papa León XIV planteara una mirada diferente sobre los efectos de la automatización. Durante su visita a la Universidad Católica Argentina (UCA), el Pontífice advirtió que la incorporación de nuevas tecnologías sin regulación puede poner en riesgo puestos de trabajo y representar una amenaza para el desarrollo humano.

“La técnica debe estar siempre supeditada a la ética; el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano”, sostuvo. También reclamó una participación activa de los Estados para garantizar políticas que favorezcan el pleno empleo y la inclusión social.

Mientras Milei defendió la reducción de regulaciones y aseguró que el progreso tecnológico genera nuevas oportunidades, León XIV puso el acento en la protección de los trabajadores y la responsabilidad de los gobiernos y empresarios frente a los cambios tecnológicos.