Un nene de 2 años fue internado con lesiones cerebrales: la estremecedora hipótesis judicial

Una de las principales hipótesis apunta al denominado “síndrome de zamarreo”, una forma de maltrato que provoca lesiones neurológicas por sacudidas violentas.

Sin embargo, los investigadores no descartan otras posibilidades, como una enfermedad congénita que haya derivado en convulsiones y, en consecuencia, en las lesiones detectadas.

Medidas contra la madre y el entorno

En el marco de la causa, la Justicia dispuso una restricción de acercamiento para la madre, quien tenía a su cargo al pequeño y convivía con una nueva pareja.

La decisión se tomó luego de testimonios y acusaciones provenientes del entorno paterno, que señalaron posibles situaciones de violencia.

Además, se ordenaron peritajes médicos y psicológicos a los adultos responsables, busca de testigos y análisis preventivos al hermano mellizo, que fue evaluado y luego regresó a su hogar bajo seguimiento.

Un antecedente que preocupa

Uno de los datos que más inquieta a los investigadores es que el nene de 2 años ya había sido internado meses atrás en el mismo hospital. Ese antecedente ahora es revisado para determinar si existieron señales previas de alerta.

El caso quedó bajo seguimiento del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y del Programa Provincial de Maltrato Infantil (PPMI), que trabajan para evaluar la situación familiar y garantizar la protección de los menores.

El caso de Ángel, la muerte que horroriza a todo el país

angel

El caso se conoce pocos días después del brutal caso en Comodoro Rivadavia, Chubut, con la muerte de Ángel López, un nene de cuatro años que ingresó sin signos vitales al hospital regional de esa ciudad luego de descompensarse mientras estaba al cuidado de su madre.

El episodio ocurrió el 5 de abril, cuando las autoridades recibieron un pedido de asistencia médica por un menor con dificultades respiratorias en una vivienda. Al arribar, el personal de salud constató que se encontraba en paro cardiorrespiratorio; falleció horas más tarde.

El padre de Ángel denunció que a su hijo “lo mataron” y apuntó contra la madre del menor, Mariela Altamirano, de quien estaba separado. Tanto ella como su pareja, Miacol González, rechazaron esa versión en declaraciones públicas.

El informe técnico reveló que el menor registraba lesiones traumáticas en el cráneo y signos de agresiones reiteradas. Además, descartó la hipótesis de un accidente doméstico o causas naturales: las lesiones son compatibles con hechos de violencia física de alta intensidad.