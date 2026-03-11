Quiniela de Mendoza hoy, 10 de marzo: resultados de la Nocturna

El resultado completo del sorteo Nocturno

El listado oficial difundido tras el sorteo confirmó la siguiente tabla de posiciones entre los veinte números ganadores de la jornada nocturna.

A la cabeza: 3433

El orden completo de los números sorteados fue el siguiente:

3433

6501

9360

9655

4974

3885

0882

4777

3653

1106

3984

6039

3855

8078

3891

4189

0751

0614

6987

1754

Como ocurre en cada sorteo, los apostadores que acertaron la ubicación de estos números en sus jugadas podrán acceder a los premios correspondientes, dependiendo del tipo de apuesta realizada.

Un sorteo supervisado y con protocolo oficial

La transparencia es uno de los aspectos centrales en la organización de los sorteos. Por eso, cada extracción de números se realiza bajo estrictos controles y con supervisión notarial.

El procedimiento se lleva adelante en el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, ubicado en la intersección de Avenida San Martín y Brasil, en el departamento de Godoy Cruz, dentro de la provincia de Mendoza.

Durante el proceso, las bolillas se extraen de forma aleatoria mediante el sistema oficial de sorteos, y los resultados son registrados de inmediato en actas certificadas por el escribano público presente.

Este protocolo busca garantizar transparencia, legitimidad y seguridad en cada sorteo, algo fundamental para sostener la confianza de los apostadores.

Un juego profundamente arraigado en Argentina

La quiniela es, desde hace décadas, uno de los juegos de azar más populares en Argentina. Su origen se remonta a principios del siglo XX y, con el paso del tiempo, se convirtió en una tradición presente en barrios, agencias y reuniones cotidianas.

El sistema es relativamente simple. Los jugadores realizan apuestas eligiendo números específicos y determinando la posición en la que creen que aparecerán en el sorteo. El monto apostado influye directamente en el premio potencial.

En términos técnicos, la jugada consiste en asociar un número a una suma de dinero con la posibilidad de obtener un premio, dependiendo del resultado que arrojen los sorteos oficiales del día.

Una característica que distingue a la quiniela argentina es su conexión con la llamada “tabla de los sueños”, una interpretación simbólica que vincula cada número con una imagen o concepto.

Por ejemplo:

El 0 suele asociarse al huevo

El 7 al revólver

El 15 a la niña bonita

El 33 a Cristo

Muchos apostadores eligen sus números basándose en sueños, fechas especiales o coincidencias personales.

La importancia del sorteo nocturno

Entre los cinco sorteos diarios que se realizan, el Nocturno es uno de los más esperados. Esto se debe a que marca el cierre de la jornada y suele concentrar una gran cantidad de apuestas.

Para muchos jugadores, la noche representa la última oportunidad del día para acertar el número ganador, lo que incrementa la expectativa y el seguimiento de los resultados.

Además, en numerosas agencias del país los resultados nocturnos generan reuniones improvisadas entre apostadores, que comentan las combinaciones, comparan jugadas y analizan tendencias.

Los cinco sorteos diarios de la Quiniela de Mendoza

La Quiniela de Mendoza cuenta con cinco sorteos diarios, lo que permite múltiples oportunidades para apostar a lo largo del día.

Los horarios oficiales son los siguientes:

Previa: 10:15

Primera: 12:00

Matutina: 15:00

Vespertina: 18:00

Nocturna: 21:00

Este esquema se repite de lunes a sábado, permitiendo que los apostadores puedan participar en diferentes momentos de la jornada.

Cada sorteo genera su propio listado de números ganadores y premios correspondientes.

Resultados disponibles en streaming

Con el avance de la tecnología y la digitalización de los juegos oficiales, los sorteos ya no se limitan a quienes están presentes en las salas o agencias.

Actualmente, los resultados pueden seguirse en vivo a través de transmisiones por internet, lo que permite a miles de jugadores ver el sorteo desde cualquier lugar.

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza ofrece la transmisión vía streaming de todos los sorteos diarios, algo que contribuye a reforzar la transparencia del proceso.

Los interesados pueden seguir la transmisión desde el canal oficial del organismo en YouTube, donde se emiten los cinco sorteos de cada jornada en tiempo real.

Expectativa permanente entre los apostadores

Cada nuevo sorteo renueva la ilusión de los jugadores. Algunos apuestan por tradición familiar, otros por intuición y muchos se guían por estadísticas o por el significado de los números en los sueños.

Aunque se trata de un juego de azar, la quiniela mantiene una fuerte presencia cultural en Argentina. En barrios y ciudades del país, las agencias de lotería siguen siendo puntos de encuentro donde se comparten historias, estrategias y anécdotas relacionadas con el juego.

En este contexto, el 3433 quedará registrado como el número ganador del sorteo nocturno del 10 de marzo, una cifra que seguramente será recordada por quienes lograron acertarla.

Mientras tanto, la rueda de la suerte continúa girando. Con cada nuevo día llegan nuevos sorteos, nuevas combinaciones y la posibilidad de que cualquier número se convierta en el próximo gran protagonista.