El duro descargo de Diego Mendoza con una nueva declaración sobre China Ansa que avivó la polémica

Sobre las lecciones que le dejó esta experiencia, Mendoza señaló: “Estas cosas te dejan un aprendizaje, y el aprendizaje que me deja a mí es que hay que abrir un poquito más los ojos porque tenemos gente alrededor a la que le molestamos en su camino”.

Finalmente, el exfutbolista cuestionó el papel de la prensa y de quienes difundieron la controversia. “Para vos que me escribiste o vos periodista que hablaste, estabas esperando un poco esto porque nunca tuviste nada, así que utilizalo de la forma que te sirva”, cerró con contundencia, reafirmando su postura y dejando en claro que no piensa retroceder ante los ataques.

Diego Mendoza - descargo

Cuál fue el comentario íntimo de Diego Mendoza sobre la China Ansa que desató una ola de críticas

Hace apenas unos días, Diego Mendoza quedó en el centro de la polémica luego de sus declaraciones en una reciente entrevista, que despertaron críticas inmediatas en redes sociales. El exfutbolista, conocido por ser pareja de la periodista China Ansa y padre de India y Rafael, quedó bajo la lupa por la manera en que narró cómo inició su vínculo con la conductora de Telefe.

En el programa Infobae Citados, Mendoza repasó los inicios de su relación con Ansa, situando los primeros contactos en 2020, durante la pandemia, mientras él jugaba en Ibiza. Según contó, la conexión se dio inicialmente a través de Instagram, con intercambios que comenzaron como simples charlas amistosas y que rápidamente derivaron en videollamadas frecuentes.

Fue en ese momento que lanzó una frase que generó una fuerte reacción: “Yo la quería conocer, porque yo la veía del pecho para arriba. Yo decía ‘mostrame un cul...’, algo. Porque en el Instagram ella era muy periodista. No tenía ni una foto en malla. Y ella ‘no, no, no’, pero acá me vengo a defender porque sí hubo del lado de ella, hacia mí”. Sus palabras provocaron un inmediato rechazo en gran parte de la audiencia.

El exjugador continuó su relato con un episodio que alimentó aún más la polémica. Mendoza recordó cómo Ansa accedió a enviarle contenido privado, aunque la situación se complicó por un problema técnico: “Me acuerdo de que estaba tomando mate y llega la foto, la abro y se veía borrosa, no cargaba. Entonces empecé a comprar datos, después llega un video y me decía si quería seguir, eran otros tantos euros de datos. Fue el cul... más caro de mi vida. Fue lo más caro que pagué para poder ver eso. Estoy hablando de 500 euros”.

Finalmente, la entrevista cerró con un comentario que tampoco pasó desapercibido. Al ser consultado sobre si en ese momento imaginaba que China Ansa podría convertirse en la madre de sus hijos, respondió: “Lo sentí cuando llegó el video. Me cae bien, es divina, labura y aparte está buenísima, es la madre de mis hijos”.

Estas declaraciones generaron un verdadero debate en redes, donde numerosos usuarios criticaron el tono y la manera en que el exfutbolista se refirió a la periodista, cuestionando la visión que Mendoza expresó sobre la relación y su inicio. La polémica volvió a colocarlo en el ojo de la tormenta mediática, evidenciando que sus palabras siguen dando que hablar.