Juntos por el Cambio.jpeg "Javier Milei no forma parte de JxC", advirtió la oposición

Eso motivo a que Patricia Bullrich, como presidenta del PRO, enviara un texto vía whatsapp a distintos dirigentes del espacio y particularmente de su partido.

"Estimados: Consideró que la decisión de ayer de nombrar a Milei en un comunicado de JXC es un error total. Nosotros nos definimos por nosotros y no por el no a otros actores", dice la carta.

y prosigue: "Por otro lado, considero que la metodologia no fue transparente. Este debate no figuraba en el temario y no había sido previamente discutido por el PRO. No se puede sacar de abajo de la mesa un tema que puede comprometer acuerdos de muchas provincias que nos permiten no dividir fuerzas en niveles subnacionales".

"Tampoco es prudente a un año y 4 meses de la elección decidir temas cuando aún no están decididos los candidatos , ni el programa de gobierno. Por lo cual considero que un partido democrático debe darse otra metodología en la toma de decisiones", concluye.

¿Qué más dijo Bullrich?

"Milei nunca pidió entrar a Juntos por el Cambio ni pidió ser parte. Así que estamos discutiendo algo abstracto. No me parece razonable discutirlo de esa manera. La metodologia de toma de decisiones de Juntos por el Cambio tiene que ser con más niveles de consulta, no se puede tomar una decisión de esta emvergadura con un debate de una hora y media. Las decisiones en Juntos por el Cambio tienen que ser más abiertas, y no impulsivas. Yo, presidenta del Pro no estaba en la reunión y se toma este tipo de decisión", dijo Bullrich en una entrevista posterior a Radio Continental.