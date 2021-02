Demoras en el acuerdo de precios y salarios: indefiniciones, promesas y el rol de la CGT

Funcionarios reunidos con empresarios y sindicalistas, en febrero de 2020, antes del impacto de la pandemia de coronavirus en la Argentina (Foto: Presidencia).

Hay nubarrones con la CGT y una urgencia de no perder las elecciones de octubre próximo contra Juntos por el Cambio. En función de esas dos premisas, que se vinculan a la prioridad de mantener su electorado propio, el gobierno de Alberto Fernández se prepara para convocar esta semana a un acuerdo de precios y salarios a los empresarios y a los sindicatos.

Será una convocatoria para pedir ayuda a los trabajadores para contener las demandas, con la idea de pisarles los precios a los empresarios y evitar una derrota contra Juntos por el Cambio.

Así lo interpretan en el interior más profundo de la Casa Rosada, según pudo saber A24.com. En el tema adquieren un protagonismo muy fuerte el jefe del Gabinete, Santiago Cafiero, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.

Cafiero supervisa la convocatoria al acuerdo de precios y salarios, un Pacto Social, para el corto plazo. La convocatoria partirá del ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

Beliz, en cambio, organiza el lanzamiento del Consejo Económico y Social, un organismo para definir políticas de mediano y largo plazo, y darles previsibilidad a los empresarios, que él mismo seguramente presidirá, tal como adelantó el domingo último A24.com.

“Beliz está trabajando ese tema con Cafiero y algunos ministros, pero saben que en realidad es convocarlos para pedirles que ayuden, porque si no ayudan gana el macrismo”, confió un funcionario bien informado.

“Es decir, les pedirán un esfuerzo a los gremios y a los trabajadores, con la promesa de que van a dar dura batalla para mantener precios y el poder adquisitivo. Les dirán a los gremios que ellos son los aliados y no los empresarios, a quienes les sacaron todo lo que pudieron”, señaló otro funcionario que merodea los pasillos oficiales.

El temor a la derrota electoral hará jugar al gabinete de Alberto en una promesa a los sindicalistas para cerrar filas. Pero los dirigentes sindicales, aliados al Gobierno, no tienen margen para retirarse de ese acuerdo con las manos vacías.

Por eso, el esquema que manejan en el Gobierno es que se pacten salarios dos puntos por encima de la inflación prevista en el Presupuesto 2021, que es del 29%.

Con ello, el piso de aumentos rondaría el 31%, pero las proyecciones, luego de un enero en el que el índice de precios se acerca al 4% mensual, podría ser de una inflación de 50%.

Es por eso que en la CGT, que dirige Héctor Daer, confiaron que existe escepticismo entre los sindicalistas. Tanto en cuanto al Consejo Económico y Social como en la cuestión del acuerdo de precios y salarios.

“Está verde aún. Economía no se ‘decide’, aún no cierran la macro”, explicó uno de los sindicalistas de peso. Se vislumbran así diferencias entre funcionarios y sindicalistas, y en el caso del Gobierno están fundadas en la necesidad de no perder contra Juntos por el Cambio.

Surgieron ayer versiones de que una elección pobre les podría hacer perder cuatro senadores al bloque del Frente de Todos. Las provincias de Santa Fe, Córdoba, Chubut y Corrientes podrían darle un senador menos por cada distrito a la alianza oficialista. Si bien no hay proyecciones en la Cámara de Diputados, lo mismo podría ocurrir allí.

Cómo va el Consejo Económico y Social

Según altas fuentes oficiales confiaron a A24.com, Beliz organiza a toda marcha la conformación del Consejo Económico y Social (CES), que es un proyecto diferente al Pacto Social.

Se trata de un organismo que se dedicará a gestionar la previsibilidad en el mediano y largo plazo entre empresarios, trabajadores y movimientos sociales.

En un primer momento se convocará mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU), pero con el correr del funcionamiento se alumbrará un proyecto de ley.

Tal como anticipó A24.com, se afirma la idea de que Beliz presidirá el CES una vez conformado.

“El Consejo Económico y Social lo va a encabezar Beliz seguramente, hay mucha expectativa interna sobre eso. Es el principal tema de la agenda para poder reactivar la economía”, señalan en Balcarce 50.

También el acuerdo de precios y salarios es de primer orden, y más urgente, pero parece demorado en las indefiniciones. “Hoy estos dos temas son el principal asunto de agenda, tenemos reuniones todos los días”, confirmaron a A24.com altos funcionarios de Alberto Fernández.

“Esta semana tiene que salir del Ministerio de Trabajo, de Claudio Moroni, la convocatoria para empresarios y sindicatos a un acuerdo de precios y salarios”, informaron en la Casa Rosada.

Pero no precisaron el día, que está por definirse. Desde la CGT aseguran que hay demoras por indefiniciones en Economía y los allegados a Moroni no quieren dar precisiones.

En el Gobierno ya no quieren emitir más promesas por temor a incumplirlas, como pasó con las vacunas rusas. En todas las discusiones del Gobierno comienza a jugar un papel preponderante el resultado de las elecciones de octubre próximo.

Es la obsesión de Cristina Kirchner. Sin un triunfo electoral se derrumbaría la perspectiva de gobernabilidad y de solucionar sus problemas judiciales.

Es por esa premura que hoy la Casa Rosada gestiona todas las vacunas que puedan disipar el fantasma de la pandemia porque el caso ruso generó una real preocupación.

Por ahora, la vacuna que podría venir más rápido es la china de Sinopharm, que comenzó a gestionar el exembajador Luis Kreckler y sigue negociando su reemplazante Sabino Vaca Narvaja. Pero ayer en el Ministerio de Salud negaron novedades urgentes.

“Cuando se demoró la vacuna Sputnik V, reabrieron todas las negociaciones porque ven que Rusia no cumple. Y que el mundo avanza. El efecto de Chile, con la vacunación avanzada, fue muy fuerte, justo en medio del viaje del Presidente. A esta altura, la idea es que venga lo que se pueda”, señaló un hombre del entorno presidencial en la Casa Rosada.