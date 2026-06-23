La furia de Laura Ubfal contra Solange tras la eliminación de Titi en Gran Hermano: "Más insoportable que nunca"

Además, la periodista reveló información sobre cómo se desarrolló la votación que terminó definiendo la salida de Titi, asegurando que la diferencia entre ambas participantes fue realmente ajustada. "Yo estuve averiguando cómo vino la votación, me decían que en el día a día iba siempre muy parejo entre Sol y Titi y que hubo un momento donde se iba Sol, un momento donde se iba Titi, pero habrán visto que la diferencia fue mínima", contó.

Según explicó, detrás del resultado hubo una intensa movilización de distintos fandoms, tanto dentro como fuera de Argentina, que jugaron un papel clave en la definición. "Hay muchos fandoms de un lado y del otro, en una guerra muy fuerte, campanita y toda esa gente tiene mucho apoyo también del exterior, son votos que también importan de Paraguay, de Chile y se va sumando porque Pinchoya también está con ellos, aunque la gente de Pinchoya no va a gustar un peso en Sol", agregó. "Sea de donde sea, de donde vino la plata, hubo más de seis millones y medio de votos, o sea, la plata estuvo, los votos estuvieron, eso es indiscutible", remarcó.

Por último, Ubfal reconoció que el resultado ya es irreversible, aunque volvió a dejar en evidencia su postura sobre el presente de Solange dentro del reality: "Así es la cosa, hay que bancarla y ahora obviamente hay que ver cómo se la baja del pony".

Qué dijo Laura Ubfal sobre las mujeres de la Selección

Laura Ubfal eligió LAM (América TV) como escenario para dar su versión tras la controversia que se desató por sus declaraciones sobre las llamadas “botineras”. Allí buscó aclarar el sentido de sus palabras en Bondi Live y explicar cuál había sido su intención.

"Y, entre otros comentarios, sale el tema de Muchachas, este documental que hicieron hace dos años. Le pagaron a las chicas, todas contentas, todo bien. Entonces, comento que no veo que las chicas estas sean heroínas. Me parece bárbaro que hayan hecho un documental, pero para mí no tiene más valor que cualquier mujer, y hay un montón de mujeres que tienen mucho más valor por sí mismas que ser 'mujer de...'. No les quito mérito", expresó Ubfal.

La periodista amplió su explicación y recordó el tono en que se dio la charla: "Después, no sé cómo dicen la frase de cómo viven. 'Viven bien, no te preocupes', le digo a Flor, que es mi compañera, bromeando. Pero yo no les quito mérito, pero me parece que hay un millón de otras mujeres que tienen tanto mérito en tener documentales como la mujer de los jugadores. Entiendo que es el Mundial, entiendo que es un negocio, entiendo todo".

En su defensa, sumó una reflexión más general: "Pero es como descubrir que hay siempre detrás de un gran hombre y de una gran mujer. ¿Qué han descubierto? La historia de la humanidad".

En ese momento, Carolina Molinari -angelita del programa y exbotinera- tomó la palabra para dar su visión: "No es un mérito en sí mismo ser mujer de un jugador de fútbol. Yo también lo veo de esa manera, de hecho hice un móvil con SQP y esa es mi opinión".