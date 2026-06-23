Habló la mejor amiga de la joven agredida por la China Suárez: "Él la quiso besar"

El momento de mayor tensión se habría producido cerca de las 4 de la madrugada, cuando el sector VIP fue habilitado para el resto de los asistentes. En ese contexto, Icardi habría intentado besar a la modelo, situación que habría provocado una inmediata reacción de Suárez. Según el testimonio difundido, la actriz intervino para alejar a la joven y se habría generado un tenso cruce que incluyó un presunto tirón de pelo.

Tras el incidente, Ojeda y sus amigas decidieron retirarse del lugar para evitar que el conflicto escalara. Por su parte, Mauro y la China permanecieron en el boliche hasta alrededor de las 6 de la mañana. Hasta el momento, y de acuerdo con el entorno de la modelo, no existe intención de iniciar acciones legales por lo sucedido.

Qué dijo la mejor amiga de Ekaterina, la joven agredida por la China Suárez

En diálogo con PrimiciasYa, Juli Pereyra, amiga de Ekaterina Ojeda, dio su versión de los hechos y relató con detalle cómo se habría desarrollado la noche que terminó en un fuerte escándalo dentro del boliche Tequila, Capital Federal. Según contó, todo comenzó cuando llegaron al lugar junto a un grupo de amigas, sin imaginar que horas después quedarían envueltas en una situación de máxima tensión.

"Ella trabaja en Tequila. Fuimos antes a cenar a Gardiner y después un rato a bailar. Nos invitan al VIP privado y estaba la mesa de Icardi con varios de sus amigos y estaba 'La China'. Nosotras la vimos después porque desde que subimos él la miraba y le hacía caritas. Cuestión que se le tiró toda la noche cuando 'La China' se iba a armar un trago o a sacarse fotos", aseguró la joven, al describir el comportamiento que habría tenido el futbolista durante gran parte de la velada.

Siempre según su relato, la situación se volvió más incómoda con el correr de las horas y alcanzó su punto máximo cuando el sector exclusivo dejó de ser privado: "Después, tipo 4, cuando liberan el VIP para todos, Icardi le quiere robar un beso a Eka. 'La China' ve esto y ahí es donde la quiere sacar y la quiere cazar del pelo".

" Apenas pasa eso agarramos y salimos a la entrada. Uno de los socios nos dijo que estaba todo bien, así que la acompañé a cobrar y nos fuimos", concluyó la amiga de Ekaterina, quien aseguró que prefirieron retirarse inmediatamente después del incidente.

Por Julieta Piccione