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Habló la mejor amiga de la joven agredida por la China Suárez: "Él la quiso besar"

En diálogo con PrimiciasYa, la mejor amiga de la joven que habría sido agredida por la China Suárez relató cómo se desencadenó el tenso episodio ocurrido en Tequila, una situación que también tuvo a Mauro Icardi como protagonista.

23 jun 2026, 20:03
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Habló la mejor amiga de la joven agredida por la China Suárez: Él la quiso besar

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Desde que oficializó su relación con Mauro Icardi, la China Suárez se convirtió en una de las figuras más observadas del mundo del espectáculo. Cada una de sus apariciones públicas genera repercusión y, en las últimas horas, volvió a quedar en el centro de la escena tras una versión que la señala como protagonista de un tenso episodio ocurrido en el boliche Tequila.

El conflicto había sido mencionado inicialmente por Carolina Molinari en LAM (América TV), donde se habló de una presunta escena de celos durante una salida nocturna que terminó en un ataque físico. Ahora, PrimiciasYa pudo conocer quién habría sido la mujer involucrada en el episodio: se trata de Ekaterina Ojeda, una modelo de 25 años que trabaja en el reconocido local nocturno y que, según distintas versiones, coincidió esa noche con la actriz y el futbolista en el sector VIP del establecimiento.

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De acuerdo con el testimonio de su mejor amiga, Julieta Pereira, todo comenzó cuando Ekaterina salió a cenar con un grupo de amigas en Gardiner y, más tarde, se dirigió al local bailable. Una vez allí, habrían sido invitadas al sector VIP donde se encontraba la mediática pareja y varios integrantes de su círculo cercano.

Allí, el futbolista habría mostrado un especial interés por la modelo durante gran parte de la noche, intercambiando miradas y acercándose en distintas oportunidades para conversar con ella. Incluso, quienes acompañaban a Ekaterina habrían advertido esos movimientos cada vez que la joven se alejaba de su grupo para buscar una bebida o tomarse fotografías.

El momento de mayor tensión se habría producido cerca de las 4 de la madrugada, cuando el sector VIP fue habilitado para el resto de los asistentes. En ese contexto, Icardi habría intentado besar a la modelo, situación que habría provocado una inmediata reacción de Suárez. Según el testimonio difundido, la actriz intervino para alejar a la joven y se habría generado un tenso cruce que incluyó un presunto tirón de pelo.

Tras el incidente, Ojeda y sus amigas decidieron retirarse del lugar para evitar que el conflicto escalara. Por su parte, Mauro y la China permanecieron en el boliche hasta alrededor de las 6 de la mañana. Hasta el momento, y de acuerdo con el entorno de la modelo, no existe intención de iniciar acciones legales por lo sucedido.

Qué dijo la mejor amiga de Ekaterina, la joven agredida por la China Suárez

En diálogo con PrimiciasYa, Juli Pereyra, amiga de Ekaterina Ojeda, dio su versión de los hechos y relató con detalle cómo se habría desarrollado la noche que terminó en un fuerte escándalo dentro del boliche Tequila, Capital Federal. Según contó, todo comenzó cuando llegaron al lugar junto a un grupo de amigas, sin imaginar que horas después quedarían envueltas en una situación de máxima tensión.

"Ella trabaja en Tequila. Fuimos antes a cenar a Gardiner y después un rato a bailar. Nos invitan al VIP privado y estaba la mesa de Icardi con varios de sus amigos y estaba 'La China'. Nosotras la vimos después porque desde que subimos él la miraba y le hacía caritas. Cuestión que se le tiró toda la noche cuando 'La China' se iba a armar un trago o a sacarse fotos", aseguró la joven, al describir el comportamiento que habría tenido el futbolista durante gran parte de la velada.

Siempre según su relato, la situación se volvió más incómoda con el correr de las horas y alcanzó su punto máximo cuando el sector exclusivo dejó de ser privado: "Después, tipo 4, cuando liberan el VIP para todos, Icardi le quiere robar un beso a Eka. 'La China' ve esto y ahí es donde la quiere sacar y la quiere cazar del pelo".

" Apenas pasa eso agarramos y salimos a la entrada. Uno de los socios nos dijo que estaba todo bien, así que la acompañé a cobrar y nos fuimos", concluyó la amiga de Ekaterina, quien aseguró que prefirieron retirarse inmediatamente después del incidente.

Por Julieta Piccione

     

 

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