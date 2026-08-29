Adrián Ravier negó que haya una crisis económica y habló de un "gran mito" sobre la destrucción de empleo

Ravier también se refirió al impacto que las medidas económicas tienen sobre distintos sectores de la sociedad y admitió que existe “impaciencia” frente a los tiempos de recuperación. “No se puede resolver todo en dos años y medio”, sostuvo. En ese sentido, realizó una autocrítica sobre la forma en la que el Gobierno comunica sus resultados. “A veces por ahí pecamos de contar todo lo bien que hicimos las cosas y eso por ahí parece ser uno insensible ante lo que falta”, reconoció.

Pese a ello, aseguró que la situación general del país mejoró y puso la mirada en las elecciones presidenciales de 2027. “Realmente estamos mejor”, afirmó Ravier, quien manifestó su expectativa de que para los próximos comicios los argentinos puedan percibir “la estabilidad de precios, que los productos están en las góndolas, que hay menos inseguridad en las calles y que hay orden”.

Qué dijo Adrián Ravier sobre el aumento de la morosidad

Otro de los puntos abordados por el portavoz presidencial fue el crecimiento de la morosidad, una problemática que ganó espacio en la agenda económica ante las dificultades de familias y empresas para cumplir con sus compromisos financieros. Ravier relativizó la situación al compararla con los niveles de inflación que atravesaba el país antes de la llegada de Milei al poder. “Antes discutíamos más del 200% de inflación. Hoy discutimos moras en los créditos. Hay una distancia de un problema al otro”, planteó.

Además, pronosticó una mejora en los próximos meses. “Las moras se van a ir reduciendo. Ya llegaron a un límite y van a empezar a bajar. Creemos que en el acuerdo entre privados van a ir refinanciándose”, afirmó.

El funcionario también aseguró que existen indicadores de recuperación económica en diferentes puntos del país. Como ejemplo, mencionó una conversación que mantuvo con el secretario de Turismo, Daniel Scioli, luego de las vacaciones de invierno. Según relató, durante ese encuentro analizaron niveles de entre “90% y 95% de ocupación plena” en hoteles de numerosos destinos turísticos.

La defensa de Ravier a Javier Milei por sus cruces con la prensa

Por último, el portavoz presidencial se refirió a los enfrentamientos y exabruptos de Javier Milei con periodistas y rechazó la imagen de un Presidente que no tolera cuestionamientos. “Es una persona que acepta críticas, con la que se puede dialogar, lejos de la imagen que quieren decir de él”, aseguró.

Ravier atribuyó algunas de las reacciones del mandatario a situaciones que, según su interpretación, Milei considera de mala fe. “Tiene una ética tan pura que cuando ve actos de mala fe le sale eso. Si algo lo caracteriza es su transparencia”, concluyó el portavoz presidencial.