La Administración Federal de Aviación (FAA) notificó a las aerolíneas comerciales que eviten el espacio aéreo del Caribe ante una “situación potencialmente peligrosa”, en el marco de las operaciones militares estadounidenses. El organismo advirtió sobre riesgos para la seguridad del vuelo asociados a la actividad militar en curso, según informó la agencia AFP.

multimedia.normal.b48e44b8e09b556e.bm9ybWFsLndlYnA= Aerolíneas Argentinas canceló un vuelo inaugural a Aruba tras una alerta de seguridad de EE.UU. por Venezuela.

Una marcada reducción del tránsito aéreo

El impacto fue generalizado. El sitio especializado FlightRadar24 mostró este sábado una marcada reducción del tránsito aéreo sobre Venezuela y una baja significativa de la actividad en el Caribe frente a sus costas.

No es la primera vez que el conflicto repercute en la aviación comercial. En marzo de 2024, Maduro dispuso cerrar el espacio aéreo venezolano a los aviones argentinos, en medio de las tensiones con el gobierno de Javier Milei. Desde la Casa Rosada calificaron esa decisión como una represalia por la confiscación del avión de Emtrasur, que luego fue decomisado por Estados Unidos.

Además de Aruba, agencias internacionales reportaron cancelaciones de vuelos hacia Puerto Rico, las Islas Vírgenes y otros destinos cercanos, y advirtieron que las interrupciones podrían extenderse durante varios días mientras se mantengan vigentes las restricciones de la FAA.