Aerolíneas Argentinas canceló un vuelo inaugural a Aruba tras una alerta de seguridad de EE.UU. por Venezuela
Los 170 pasajeros fueron notificados tras el reporte que llegó por las operaciones militares que se dieron en el marco de la extracción de Nicolás Maduro de Caracas.
Aerolíneas Argentinas canceló este sábado un vuelo inaugural desde Buenos Aires con destino a Aruba luego de que Estados Unidos emitiera una alerta de seguridad aérea por la situación en Venezuela. La medida se tomó tras la operación liderada por el gobierno de Donald Trump, que incluyó la extracción de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores desde Caracas, junto a un despliegue aéreo sobre instalaciones militares del régimen.
Según fuentes de la compañía, el vuelo estaba programado para partir desde el aeropuerto de Ezeiza a las 23.55, tenía todos los pasajes vendidos y debía trasladar a 170 pasajeros. Sin embargo, la travesía fue suspendida por “razones de seguridad” tras la emisión de un NOTAM por parte de las autoridades aeronáuticas estadounidenses.
Un NOTAM es un aviso a los aviadores con información temporal y relevante para las operaciones aéreas, tal como explica la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). En este caso, el reporte restringe las operaciones comerciales en zonas próximas al área de conflicto en Venezuela, motivo por el cual el vuelo inaugural a Aruba quedó cancelado.
Desde la empresa señalaron que todas las aerolíneas internacionales que operan ese destino suspendieron sus vuelos durante la jornada. “En el caso de Aerolíneas Argentinas, la cancelación alcanza únicamente al vuelo programado para hoy”, indicaron desde la compañía que conduce Fabián Lombardo. Además, confirmaron que los pasajeros afectados serán reubicados en vuelos de los próximos días, según disponibilidad. “La compañía lamenta los inconvenientes y ratifica su compromiso permanente con la seguridad de los pasajeros y las tripulaciones”, agregaron en un comunicado.
La Administración Federal de Aviación (FAA) notificó a las aerolíneas comerciales que eviten el espacio aéreo del Caribe ante una “situación potencialmente peligrosa”, en el marco de las operaciones militares estadounidenses. El organismo advirtió sobre riesgos para la seguridad del vuelo asociados a la actividad militar en curso, según informó la agencia AFP.
Una marcada reducción del tránsito aéreo
El impacto fue generalizado. El sitio especializado FlightRadar24 mostró este sábado una marcada reducción del tránsito aéreo sobre Venezuela y una baja significativa de la actividad en el Caribe frente a sus costas.
No es la primera vez que el conflicto repercute en la aviación comercial. En marzo de 2024, Maduro dispuso cerrar el espacio aéreo venezolano a los aviones argentinos, en medio de las tensiones con el gobierno de Javier Milei. Desde la Casa Rosada calificaron esa decisión como una represalia por la confiscación del avión de Emtrasur, que luego fue decomisado por Estados Unidos.
Además de Aruba, agencias internacionales reportaron cancelaciones de vuelos hacia Puerto Rico, las Islas Vírgenes y otros destinos cercanos, y advirtieron que las interrupciones podrían extenderse durante varios días mientras se mantengan vigentes las restricciones de la FAA.