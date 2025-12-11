"Paros cero": Aerolíneas cerró un acuerdo con los gremios que garantiza el funcionamiento en temporada alta

Los pasajes de Aerolíneas para vuelos nacionales e internacionales

Aerolíneas Argentinas ofrece pasajes con un 25% de descuento para vuelos nacionales e internacionales con motivo de su 75° aniversario. La promoción, que se encuentra está vigente desde el 7 de diciembre, se extenderá hasta el 14 de diciembre de 2025.

La promoción aplica a todos los vuelos dentro de Argentina, en cabinas Turista y Premium Economy/Business, sobre la base de tarifa sin impuestos. La misma se puede abonar en 6 cuotas sin interés.

Según la empresa, los viajes podrán realizarse entre el 1 de marzo y el 15 de junio de 2026, aunque algunas fechas estarán restringidas: del 27 de marzo al 3 de abril, del 24 de abril al 2 de mayo, del 21 al 25 de mayo y del 12 al 15 de junio.

Los pasajes pueden adquirirse a través de https://www.aerolineas.com.ar/, sucursales, aeropuertos y call center.

Aerolíneas Argentinas: cómo y adónde al exterior con el descuento del 25%

Caribe (Aruba, Cancún y Punta Cana): viajes permitidos del 1 de marzo al 31 de mayo de 2026, con las mismas restricciones de fechas que los vuelos nacionales.

Miami: vuelos hasta el 20 de mayo de 2026, con restricciones los días 27 de marzo al 3 de abril y 24 de abril al 2 de mayo.

Sudamérica y otros destinos regionales: vuelos desde Argentina hacia Santiago de Chile, Lima, Montevideo, Punta del Este, Santa Cruz de la Sierra, Asunción, Bogotá, San Pablo, Río de Janeiro, Cabo Frío, Porto Alegre, Salvador de Bahía, Florianópolis, Curitiba y Porto Seguro, con viajes posibles entre el 1 de marzo y el 15 de junio de 2026, excluyendo las fechas restringidas mencionadas.

En todos los casos, el 25% de descuento se aplica automáticamente sobre la base de tarifa sin impuestos, no es acumulable con otras promociones y la acreditación de millas depende de la tarifa adquirida.

Aerolíneas Argentinas opera actualmente 37 destinos nacionales y 22 internacionales. Para la temporada alta, incorporará 18 nuevos aviones mediante leasing, lo que permitirá aumentar frecuencias y mejorar la conectividad.

Dentro del país, se reforzarán vuelos desde Buenos Aires hacia Córdoba, Mendoza, Bariloche, Ushuaia, El Calafate, Iguazú, Salta, Tucumán y Mar del Plata, además de Comodoro Rivadavia, Neuquén, Rosario, Jujuy, Bahía Blanca y Trelew.

Las rutas interprovinciales (que permiten viajar sin pasar por Buenos Aires) también tendrán mayor presencia, destacando Ushuaia–El Calafate (16 frecuencias semanales), Bariloche–El Calafate (6), Tucumán–Mar del Plata (4), Córdoba–Tucumán (4) y Salta–Iguazú (4), junto a conexiones como Córdoba–Mendoza, Córdoba–Jujuy y Mar del Plata–Rosario.

Aerolíneas Argentinas ofrecerá viajes directos a Aruba

La aerolínea reactivará rutas de quinta libertad hacia Punta del Este desde Brasil, con vuelos desde San Pablo y Porto Alegre, dos veces por semana entre fines de diciembre y finales de enero.

Brasil también será un eje de expansión, con nueva ruta estacional a Cabo Frío y aumento de frecuencias hacia Río de Janeiro, Salvador de Bahía, Porto Seguro y Florianópolis. Córdoba y Rosario sumarán vuelos adicionales, mientras que Salta y Tucumán tendrán dos por ciudad.

Entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026, Aerolíneas ofrecerá vuelos directos a Aruba, con tres frecuencias semanales en la ruta Buenos Aires–Aruba–Córdoba–Buenos Aires, un vuelo semanal Córdoba–Aruba los jueves y otro Mendoza–Aruba los viernes.