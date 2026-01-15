Aerolíneas presentó vuelos especiales para ver a la Selección en el Mundial 2026: las rutas y precios

Desde la compañía destacaron que esta incorporación mejora la conectividad internacional desde el interior del país, evitando el paso obligatorio por Buenos Aires.

En paralelo, la programación habitual entre Ezeiza y Miami se mantendrá con 18 frecuencias semanales, con hasta tres vuelos diarios, tanto diurnos como nocturnos.

Cuánto cuesta viajar al Mundial 2026

Aerolíneas confirmó que los pasajes para los vuelos especiales ya están disponibles.

Clase Económica : desde 2.000 dólares ida y vuelta , más aproximadamente 300 dólares en impuestos .

: desde , más aproximadamente . Clase Business/Ejecutiva: tarifas desde 5.000 dólares, más impuestos.

Todos los vuelos de esta operación especial se comercializan a través del sitio web oficial de Aerolíneas Argentinas y también mediante agencias de viajes.