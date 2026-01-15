En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Aerolíneas Argentinas
Copa del Mundo
ESPECIAL MUNDIAL

Aerolíneas presentó vuelos especiales para ver a la Selección en el Mundial 2026: las rutas y precios

La compañía anunció una operación especial para acompañar a los hinchas argentinos durante la Copa del Mundo.

Viajar al Mundial 2026: Aerolíneas ofrece vuelos para seguir a la Selección

Viajar al Mundial 2026: Aerolíneas ofrece vuelos para seguir a la Selección

Aerolíneas Argentinas confirmó que implementará una operación especial de vuelos para atender la alta demanda que se espera durante el Mundial de Fútbol 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La medida incluye salidas directas a Kansas y Dallas, además de la incorporación del vuelo directo entre Córdoba y Miami, que comenzará a operar en junio.

Leé también Aerolíneas Argentinas canceló un vuelo inaugural a Aruba tras una alerta de seguridad de EE.UU. por Venezuela
Aerolíneas Argentinas canceló un vuelo inaugural a Aruba tras una alerta de seguridad de EE.UU. por Venezuela.

“Una vez más, Aerolíneas Argentinas acompaña a los hinchas argentinos y consolida una estrategia comercial orientada a identificar oportunidades vinculadas a grandes eventos deportivos y culturales”, señaló la empresa en un comunicado oficial.

aerolineas argentinas.jpg

Vuelos especiales a Kansas y Dallas

En el marco de la participación de la Selección Argentina en la fase de grupos, la aerolínea dispuso una programación especial hacia dos de las sedes estadounidenses:

  • Kansas: habrá dos vuelos especiales por el partido entre Argentina y Argelia, que se jugará el 16 de junio. Uno arribará el día previo al encuentro y el otro el mismo día del partido.
  • Dallas: se programaron cuatro vuelos especiales por los encuentros frente a Austria (22 de junio) y Jordania (27 de junio). Para cada partido habrá dos vuelos: uno con llegada el día anterior y otro el mismo día.

Nueva ruta Córdoba–Miami

Además, Aerolíneas Argentinas sumará un vuelo directo entre Córdoba y Miami, que comenzará a operar el 5 de junio y continuará luego del Mundial como ruta regular. Tendrá dos frecuencias semanales, los viernes y domingos, y será operado con aviones Airbus A330.

Desde la compañía destacaron que esta incorporación mejora la conectividad internacional desde el interior del país, evitando el paso obligatorio por Buenos Aires.

En paralelo, la programación habitual entre Ezeiza y Miami se mantendrá con 18 frecuencias semanales, con hasta tres vuelos diarios, tanto diurnos como nocturnos.

Cuánto cuesta viajar al Mundial 2026

Aerolíneas confirmó que los pasajes para los vuelos especiales ya están disponibles.

  • Clase Económica: desde 2.000 dólares ida y vuelta, más aproximadamente 300 dólares en impuestos.
  • Clase Business/Ejecutiva: tarifas desde 5.000 dólares, más impuestos.

Todos los vuelos de esta operación especial se comercializan a través del sitio web oficial de Aerolíneas Argentinas y también mediante agencias de viajes.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Aerolíneas Argentinas Copa del Mundo Miami Selección Argentina
Notas relacionadas
Más de 40 vuelos serán reprogramados en el Aeropuerto de Ezeiza por obras de mantenimiento en las pistas
Alerta vuelos: vence la conciliación con controladores aéreos y el Gobierno convocó a una nueva audiencia
El FMI elogió la acumulación de reservas del BCRA y confirmó que la revisión del acuerdo será en febrero
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar