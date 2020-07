La AGN rechazó el pedido para auditar este año las compras realizadas durante la pandemia

Edificio de la AGN

El pedido del Auditor General de la Nación, Alejandro Nieva, para que la AGN incluya en el segundo semestre de este año un monitoreo y auditoría de los gastos realizados durante la pandemia fue rechazado. Se impuso así la mayoría que tiene el oficialismo en el organismo y este trabajo quedará para el próximo año.

El pedido también había sido impulsado por Poder Ciudadano que consignó que solo el 20% de las compras que se realizaron durante la cuarentena están disponibles para consulta. "En la presente situación controlar en forma inmediata los programas públicos mejoraría la eficiencia de las medidas tomadas y evitaría posibles actos de corrupción. Las emergencias públicas requieren de controles de emergencia", tuiteó Poder Ciudadano.

El argumento oficialista es que la AGN debe auditar ex post y que ahora se encuentran trabajando en lo que dejó la gestión anterior. “No solo es importante lo de hoy. A la sociedad le interesa que cumplamos nuestro rol. Siempre se auditan períodos anteriores, desprendidos de cuestiones políticas. Hoy no se define si se audita COVID o no; lo vamos a hacer, pero no hoy”, dijo Juan Forlón, auditor oficialista, vía zoom cuando se trató más temprano la cuestión.