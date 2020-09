Alberto anticipó que "extiende la cuarentena 3 semanas más" y va a "profundizar distanciamiento donde haga falta"

Alberto Fernández durante la inauguración de salas de terapia intensiva en el hospital Churruca, con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic (Foto: Presidencia)

El presidente Alberto Fernández anunció que firmará un nuevo decreto de necesidad y urgencia que extenderá durante "3 semanas más" la cuarentena y va a "profundizar las medidas de distanciamiento" social obligatorio "donde haga falta" de cara a lo que según confirmó, será una nueva extensión de la cuarentena a partir del próximo domingo 20.

"Estamos muy lejos de haber superado el problema" de la pandemia de coronavirus en el país, advirtió.

"Estamos en un tiempo en que la responsabilidad social tiene mucho que ver pero también la responsabilidad política de los que gobernamos, por eso hoy a la tarde dictaremos un decreto de necesidad y urgencia, como hacemos habitualmente, donde vamos a profundizar las medidas de distanciamiento para evitar el contacto entre nosotros", dijo el Presidente al inaugurar este viernes nuevas salas de internación y de terapia intensiva en el hospital Churruca, de la Policía Federal.

En ese marco, Fernández agradeció a los efectivos de todas las fuerzas de seguridad el esfuerzo que hicieron en esta pandemia "al poner cara frente al virus en los controlespara que no circule quien no tenga que circular" y evitar que se propague el virus y anunció que dio la orden para "ordenar los salarios de las fuerzas" para que "a más tardar en 8 meses" se blanqueen en sus salarios "todas las sumas no remunerativas".

Tras el acto en el hospital Churruca, en el que Fernández criticó "el abandono del hospital en los 4 años anteriores" de gobierno de Mauricio Macri, el Presidente volvió a elogiar a su vicepresidenta, al señalar que "el destino quiso que venga a terminar las obras que empezó Cristina en 2015", en referencia a las nuevas salas de terapia intensiva del hospital policial.

Según confirmaron fuentes de la Casa Rosada a A24.com el anuncio de la nueva cuarentena será similar al esquema de comunicación anterior, con un mensaje del Presidente difundido esta tarde a través de las redes sociales oficiales y posteriores conferencias de prensa del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y el Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en una estrategia por delegar la responsabilidad en casa gobierno o jurisdicción sobre los detalles de la nueva cuarentena.

"Es una enfermedad que si uno respeta el distanciamiento y si uno se queda en su casa las que se propague es mínimo", insistió el presidente en una nueva apelación a "cada ciudadano a cuidarse y cuidarnos a todos" para frenar la propagación de la pandemia, en un momento que advirtió "estamos en una meseta en el AMBA" pero "necesitamos que los contagios bajen".

En ese marco, dijo que ayer se reunió con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y con Kicillof, y que hoy hizo lo mismo "con otros gobernadores, entre ellos la de Río Negro, Arabela Carreras y pidió que "todos entendamos que por más que se pueda ir a tomar una cerveza en una vereda o comer en una vereda, hay que entender que el riesgo está y que tenemos que cuidarnos mucho".

"Estamos todos deseosos de volver a la vida normal pero tenemos que cuidarnos mucho porque estamos muy lejos de resolver el problema", advirtió.

Destacó la "enorme lucha que hizo el Gobierno a lo largo de la cuarentena para que tengamos las camas y atención de salud necesarias para hacer frente a cualquier argentino que lo reclame" y dijo tener "la tranquilidad de haber construido un sistema de salud mucho más poderoso, que ha permitido que todos los que necesiten cuenten con una cama o personal de salud que lo atiende".

Finalmente, Fernández agradeció "infinitamente a cada médico, a cada enfermero y a cada miembro de las fuerzas de seguridad" porque admitió: "sabemos que están en un punto de saturación por la cantidad de trabajo que esta enfermedad les exige. Están en un punto muy cercano al estrés pero no sé donde sacan esa fuerza, debe ser la vocación y todos debemos ayudarlos como ciudadanos manteniendo la distancia y quedándonos en casa los que podamos".