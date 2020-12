Alberto: "Las cosas no han salido tan mal, pudimos contener los contagios y eso es mérito de todos"

El presidente Alberto Fernández habló sobre su gestión en el marco de la pandemia. (Foto: Presidencia)

A horas de anunciar que la campaña de vacunación comenzará este martes 29 de diciembre, el presidente Alberto Fernández analizó su gestión en el marco de la pandemia y afirmó: "Las cosas no han salido tan mal, pudimos contener los contagios y eso es mérito de todos".

En diálogo con Radio 10, el Jefe de Estado afirmó que "hay datos que suenan alentadores", ya que "si uno tiene en cuenta lo que se preanunciaba al inicio de la pandemia, las cosas no han salido tan mal".

"Lo que el mundo esperaba era que Argentina, con el sistema de salud que habíamos heredado nosotros, no iba a estar en condiciones de enfrentar la pandemia, pero pudimos contener los contagios y eso es mérito de todos", señaló.

En tanto, al referirse a los orígenes de las vacunas, Fernández pidió no dejarse llevar "por una guerra geopolítica y por momentos comerciales. Detrás de la venta de vacunas hay decenas de miles de millones de dólares".

"Los laboratorios que han llevado adelante investigaciones para tener la vacuna son de primer nivel y esto no puede ser puesto en tela de juicio", manifestó el Presidente y agregó: "A la vacuna de Pfizer no le dicen la vacuna norteamericana, a la de AstraZeneca no le dicen la inglesa, pero a la de Gamaleya le dicen la rusa con todo el condimento despectivo que quieren ponerle a un instituto que tiene varios premios Nobel en la historia".

Por otro lado, al ser consultado sobre las negociaciones con Pfizer, el Presidente afirmó: "Se comprometieron a darnos una cantidad de vacunas importante para vacunar a los argentinos. El mundo central acaparó las vacunas para ellos, los países de la periferia están buscando vacunas con la misma dificultad con nosotros"

Otras definiciones:

Aumento de tarifas: "Todo debemos hacerlo con mucha prudencia, y necesitamos el acuerdo de todos. Debemos ver cómo reducimos el déficit fiscal y garantizar que la inflación no suba, y que el valor real de los salarios crezca y ahí necesitamos de todos. Hay que pagar servicios que se puedan pagar, sobre esa base vamos a trabajar"