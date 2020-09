Alberto sobre una vuelta a fase 1: “No voy a permitir que la situación sanitaria llegue al punto del colapso”

Alberto Fernández sobre el "aislamiento sanitario y distanciamiento social".

En medio de un aumento creciente en los contagios, Alberto Fernández no descartó volver a la fase 1 al asegurar que no permitirá que "la situación sanitaria llegue al punto del colapso", al tiempo que afirmó que "no hay cuarentena", ya que "si hubiéramos tenido cuarentena por 160 días, no tendríamos este problema".

Durante una entrevista con TN, el Presidente habló sobre la cuarentena y la pandemia en la Argentina, la actividad económica, la reforma judicial, la polémica por la sesión del martes en Diputados, la oposición, sobre los medios y la toma de tierras, entre otros puntos.

Qué dijo

"No hay cuarentena, hay mucha gente que cumple responsablemente, pero no hay un encierro total. Si hubiéramos tenido cuarentena por 160 días no tendríamos este problema, que es derivado de la mayor circulación y el contacto de la gente. La pandemia se politizó, la oposición y los factores de poder la utilizaron para atacarnos y decirnos insensibles. Inventaron lo del enamoramiento, pero ¿qué presidente es feliz con la cuarentena?".

"(Puede haber un regreso a la fase 1) No voy a permitir que la situación sanitaria llegue al punto del colapso. Para mí, lo más importante es que la gente tenga la posibilidad de ser atendida en un hospital si lo necesita. Sigo la situación de las camas de terapia en todo el país, hay que entender que estamos en una pandemia y la única forma que conocemos de combatirla es con el aislamiento. Nadie quiere cerrar nada".

"La economía se está moviendo. Hoy se consume la misma energía para producción industrial que el 19 de marzo, y el consumo es más alto. La caída en la economía existe, pero los datos son sobre el consumo de energía".

"(En la sesión en Diputados) La oposición quiso impedir que diéramos una respuesta al sector turístico, el más afectado por la pandemia. Ayer se mostró dónde está cada uno, se los invitó a sesionar, a que estén presentes y se levantaron y se fueron'

"Voy a hacer todos los esfuerzos para mantener la convivencia y el diálogo ciudadano, pero no me voy a callar cuando un ex presidente, desde Suiza, celebra que la gente salga a contagiarse. Es lamentable. No quiero hablar todo el día del pasado, pero estoy escuchando a los que nos endeudaron diciéndonos cómo tenemos que hacer las cosas. Voy a seguir hablando con Horacio Rodriguez Larreta, le tengo mucho afecto aunque no pensamos lo mismo".

"Es mentira que la reforma judicial es la que quiere Cristina Kirchner. Nosotros mandamos es una ley que ordena el funcionamiento de la Justicia Federal, no se habla de la Corte, ni del Consejo de la Magistratura, ni altera ningún proceso en marcha. Ningún juez fue corrido de su cargo. Dije durante toda la campaña que había que reformar a la Justicia y lo hice yo. Estoy convencido que debe reformarse y Mauricio Macri debería celebrarla porque quiero que la Justicia no funcione como funcionó durante su gestión. No voy a retirar la reforma porque creo en el Estado de Derecho y en la democracia. Me opuse a la Ley de Medios y a la Democratización de la Justicia y lo sigo pensando".

“Hoy el servicio esencial debe ser el celular, la TV es un servicio público e Internet es el canal de comunicación por excelencia. Hoy un chico que no accede a Internet, no tiene comunicación ni accede a conocimientos. Tendrá un funcionamiento similar a la medicina prepaga, donde se discute el aumento de precios. La telefonía es uno de los sectores más concentrados de la economía argentina y lo que hay que hacer es promover la competencia".

“Uno de los mayores problemas en la Argentina es cómo se informa. El periodismo no es el responsable de la grieta, pero todos los medios tienen una línea editorial y en algunos es opositora y alienta a la grieta. La sociedad tiene que tirar para el mismo lado”.

"(Sobre la marcha del 17 de agosto) Salgan a la calle a decirme cuando haga las cosas mal, pero no para confundir a la gente. Prefiero que salgan al balcón con la cacerola, respeto el pensamiento de los otros y todo el mundo tiene derecho a protestar".

"Antes del 15 de septiembre tenemos que presentar el Presupuesto, con nuestras metas fiscales. Argentina debe desendeudarse, acumular reservas, tener un dólar competitivo para exportar y empezar a equilibrar las cuentas fiscales, pero no hay devaluación en nuestros planes. Siempre creí que estos cepos son malos, tenemos que ver cómo empezar a acumular dólares y que la gente pueda volver a confiar en el peso".

"(Sobre el fútbol) En un plantel de primera hay gente que vive muy cómodamente pero hay muchos jóvenes que viven con sus padres en barrios populares y temen contagiarse y llevar el virus a su casa. Es cierto que en la calle al aire libre el riesgo se minimiza, pero si salimos a correr en grupo, como vi el domingo, el riesgo aumenta. No estoy pensando en el fútbol, me parece que es muy difícil jugar el fútbol local en este contexto"

"En el tema alquileres estamos trabajando para prorrogar lo que hoy existe. En el caso UVA estamos trabajando con María Eugenia Bielsa y Cecilia Todesca para ver si encontramos una solución parecida a lo que la Corte alguna vez utilizó, que era el sistema del esfuerzo compartido".

"(Sobre la toma de tierras) La ocupación no es algo legalmente permitido. Tenemos que ver cómo atendemos al problema habitacional de la gente que se ha quedado sin casa, pero la respuesta no es que ocupen tierras. El viernes va a haber un plan contra la inseguridad en el Gran Buenos Aires y por eso por eso hemos destinado recursos. Quienes más padecen la inseguridad son los más pobres y tenemos que trabajar por esa gente".

"(Sobre el caso de Facundo Astudillo Castro) Hablé con Cristina (la madre) esta mañana, lo primero que debo hacer es solidarizarme y estar a su lado. Lamento profundamente lo que le pasó a su hijo y quiero saber lo que le pasó a su hijo. Estamos pidiendo que se investigue bien y que se sepa lo que pasó, hay que ser prudentes. Lo último que haría es encubrir cualquier tipo de violencia institucional".

"Yo estoy convencido que el aborto es un problema de salud pública y hay que resolverlo, también estoy convencido que la salud pública está absolutamente concentrada en la pandemia; pero tengan la certeza que esa ley la voy a elevar por convicción".